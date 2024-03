«Ο Ρότζερς θέλει τον Κοτάρσκι στην Σέλτικ» (pic)

Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι πραγματοποιεί ακόμη μία πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και αυτό μόνο απαρατήρητο δεν περνάει.

Πέρα από την κλήση του για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών της Κροατίας, ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου έχει μπει στα ραντάρ αρκετών ομάδων του εξωτερικού. Μία από αυτές, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σκωτίας, είναι η Σέλτικ που αναζητά τον αντικαταστάτη του Τζο Χαρτ ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα το καλοκαίρι.

«Επιβεβαιώθηκε ότι ο Τζο Χαρτ θα φύγει από την Σέλτικ στο τέλος της σεζόν με μια νέα ομάδα προσλήψεων να μας βρει το νέο Νο 1», αναφέρει η «Everything Celtic» και συνεχίζει: «Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι είναι και ένας φανταστικός σουτ-στόπερ αλλά και ξεχωρίζει με την μπάλα στα πόδια του. Ο Μπρένταν Ρότζερς αγαπά έναν τερματοφύλακα που μπορεί να μοιράσει την μπάλα και το Νο 1 του ΠΑΟΚ το έχει στο ντουλάπι του με 15 clean sheets αυτή την σεζόν, ενώ έχει ιδιαίτερη έφεση στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια», αναφέρει μεταξύ άλλων η σκωτσέζικη σελίδα για τον Κοτάρσκι».

🇭🇷 | 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗸 𝗞𝗼𝘁𝗮𝗿𝘀𝗸𝗶

The 24 year old is both a fantastic shot-stopper but also stands out with the ball at his feet.

Brendan Rodgers loves a keeper who can distribute the ball & the PAOK No 1 has that in his locker w/ 15 clean sheets this season too. pic.twitter.com/cCGWrwpjfo

— Everything Celtic (@aboutceltic) March 18, 2024