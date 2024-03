Κόπηκε από την Εθνική Ιταλίας για ρατσιστική επίθεση ο Ατσέρμπι

Ίντερ και Νάπολι έμειναν ισόπαλες με σκορ 1-1 στη μεταξύ τους αναμέτρηση, όμως το παιχνίδι επισκιάστηκε από τις κατηγορίες των παρτενοπέι για ρατσιστική επίθεση του Φραντσέσκο Ατσέρμπι προς τον αμυντικό της ομάδας Ζουάν Ζεσούς, αποκαλώντας τον «νέγρο».

Αποτέλεσμα των παραπάνω κατηγοριών η ομοσπονδία της Ιταλίας αποφάσισε να αποκλείσει τον αμυντικό της Ίντερ από την αποστολή της ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις της Σκουάντρα Ατζούρα κόντρα σε Βενεζουέλα και Εκουαδόρ.

Ο Ζεσούς πάντως θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους, αναφέροντας πως: «Ο Ατσέρπι συνειδητοποίησε ότι το παράκανε και ζήτησε συγγνώμη. Είναι καλό παιδί. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί γιατί είναι έξυπνο παιδί». Η Νάπολι με τη σειρά της έστειλε τη δική της απάντηση, δημοσιεύοντας στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια ένα βίντεο με τους παίκτες της να μιλούν και να στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού.

«Τα μάτια μας έχουν δει πάρα πολλά. Τα αυτιά μας έχουν ακούσει πάρα πολλά. Τα στόματά μας όμως, έχουν πει λίγα. Η εποχή της αδιαφορίας τελείωσε. Ας ακουστούμε. Χωρίς φόβο. Χωρίς ντροπή. Φωνάξτε το δυνατά. Όχι στον ρατσισμό», ανέφεραν οι παρτενοπέι.

From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut pic.twitter.com/cppxejCToZ

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2024