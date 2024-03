Κοσμοσυρροή για το τελευταίο έργο του Banksy

Πλήθος κόσμου συρρέει στο πάρκο Φίνσμπουρι, όπου βρίσκεται στο βόρειο Λονδίνο, να δει από κοντά του νέο έργο του καλλιτέχνη του δρόμου Banksy.

Η τοιχογραφία, που απεικονίζει μια μάζα πράσινης μπογιάς ψεκασμένη σε έναν τοίχο πίσω από ένα κομμένο δέντρο για να μοιάζει με φύλλωμα, με ένα στένσιλ ενός ατόμου που κρατάει ένα λάστιχο πίεσης δίπλα του, εμφανίστηκε την Κυριακή 17 Μαρτίου.

Κάτοικος, που ζει στο Φίνσμπουρι Παρκ, δήλωσε ότι είναι «περήφανος και χαρούμενος» που ο δρόμος του επιλέχθηκε.

«Μοιάζει με προσωπικό μήνυμα προς εμάς τους κατοίκους, νιώθουμε τόσο περήφανοι», δήλωσε η Βάνια Σέλερς, η οποία ζει λίγα μόλις σπίτια πιο κάτω από την τοιχογραφία.

Banksy has come to Islington! What wonderful artwork, proving there is hope for our natural world everywhere. pic.twitter.com/Kxh3d8BsKj

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) March 18, 2024