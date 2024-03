Μπακς: Έτοιμος να επιστρέψει ο Μίντλετον

Η ώρα της μεγάλης επιστροφής για τον Κρις Μίντλετον πλησιάζει, με τον έμπειρο φόργουορντ να ετοιμάζεται να πατήσει ξανά παρκέ έπειτα από περίπου 1,5 μήνα απουσίας.

Όπως ανέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος του ΝΒΑ, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, αναμένεται να επιστρέψει στην δράση στον αυριανό αγώνα εντός έδρας αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με αντίπαλο τους Φοίνιξ Σανς (17/03, 19:00).

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν στα… πιτς λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού, που δεν του επέτρεπε βοηθήσει τους συμπαίκτες του στα «ελάφια», αφού έμεινε εκτός για 16 συνεχόμενες αναμετρήσεις, όμως πλέον οι γιατροί έδωσαν το «οκ» για να τον δούμε ξανά να αγωνίζεται.

Φέτος, ο Μίντλετον μετράει 14,8 πόντους, 5 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 43 συμμετοχές στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Milwaukee Bucks F Khris Middleton (ankle) plans to make his return to the lineup vs. the Phoenix Suns Sunday on ABC, he told reporters today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2024