«Η περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι πιο πιθανή για τον Χεζόνια» (pic)

Ο Χιλ μπορεί να μην εκπροσωπεί πλέον τον Χεζόνια, αλλά οι δύο άντρες έχουν πολύ καλή φιλική σχέση, με τον πρώτο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παίρνει θέση για το μέλλον του Χεζόνια και ουσιαστικά να χρίζει τον Παναθηναϊκό ως φαβορί για την απόκτησή του.

«Για όσους με ρωτάνε την άποψή μου για το μέλλον του Μάριο. Η περίπτωση του Παναθηναϊκού μου μοιάζει πιο πιθανή. Η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αξιοπρεπής, αλλά οι φίλοι του Παναθηναϊκού… νικάνε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

BASKETBALL: To those who asked my opinion on Mario Hezonja and Real Madrid.

The issue dates back to pre draft work outs.

May 2023 we had a conversation in Belgrade.

Panathinaikos is most likely.

Real Madrid offer is decent

Panathinaikos, the fans win.

It boils down to the coach!

— K. Christopher Hill (@KChris_Hill) March 17, 2024