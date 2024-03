Εκτός Miami Open ο Τζόκοβιτς (pic)

Με ανάρτησή του στα Social media ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε γνωστό ότι δεν θα αγωνιστεί στο Miami Open 2024.

«Γεια σου Μαϊάμι! Δυστυχώς δεν θα το παίξω στο Miami Open συτή την χρονιά. Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, εξισορροπώ το ιδιωτικό και το επαγγελματικό μου πρόγραμμα. Λυπάμαι που δεν θα ζήσω μερικούς από τους καλύτερους και πιο παθιασμένους φιλάθλους.

Θα αγωνιστώ στο MI στο μέλλον!», ανέφερε ο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης , που αναμενόταν να είναι πρωταγωνιστής στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Hard Rock Stadium, 17-31 Μαρτίου, με τους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας κατάταξης ATP και WTA.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 16, 2024