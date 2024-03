Οι θερμοκρασίες ρεκόρ που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2024, μετατρέποντας τον φετινό χειμώνα στον θερμότερο που έχει καταγραφεί στην ιστορία σε αρκετές περιοχές τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, έχει διχάσει τους επιστήμονες, καθώς αρκετοί αναρωτιούνται αν το φαινόμενο είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα πρότυπα υπερθέρμανσης του πλανήτη ανά τον κόσμο ή αν αντιπροσωπεύουν μια ανησυχητική επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες πάνω από τους ωκεανούς παραμένουν επίμονα υψηλές, παρά την εξασθένηση του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο υπήρξε ένας από τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν σε παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασιών κατά το περασμένο έτος.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ανακοίνωσε ότι το Ελ Νίνιο, ένα φαινόμενο που σχετίζεται με τη θερμότητα στον Ειρηνικό Ωκεανό, έχει κορυφωθεί και υπάρχει 80% πιθανότητα να εξασθενήσει εντελώς μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, αν και οι επιπτώσείς του θα συνεχιστούν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ορισμένοι επιστήμονες τονίζουν ότι οι τρέχουσες τάσεις είναι εντός των προβλέψεων των κλιματικών μοντέλων για το πώς θα θερμανθεί ο κόσμος ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης χρήσης ορυκτών καυσίμων και των πυρκαγιών στα δάση. Άλλοι προβληματίζονται και ανησυχούν για την ταχύτητα της αλλαγής, επειδή οι θάλασσες είναι ο μεγάλος ρυθμιστής θερμότητας της Γης και απορροφούν περισσότερο από το 90% της ανθρωπογενούς θέρμανσης.

Η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Σελέστε Σάουλο, δήλωσε ότι το Ελ Νίνιο συνέβαλε στο να γίνει το 2023 εύκολα το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, αν και ο κύριος ένοχος ήταν οι εκπομπές από ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με την ίδια όταν πρόκειται για τους ωκεανούς η εικόνα είναι πιο ανησυχητική: «Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Ιανουάριο του 2024 ήταν μακράν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί για τον Ιανουάριο. Αυτό είναι ανησυχητικό και δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από το Ελ Νίνιο».

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας τον Φεβρουάριο ήταν επίσης θερμότερες από κάθε άλλο μήνα στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ του περασμένου Αυγούστου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης Copernicus.

Παγκοσμίως, η ζέστη στην ξηρά και στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν αξιοσημείωτη. Μεταξύ 8 και 11 Φεβρουαρίου, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ήταν περισσότερους από δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο του 1850-1900. Στο σύνολο του μήνα, η Ευρώπη βίωσε θερμότητα που ήταν 3,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το εν λόγω σημείο αναφοράς.

Ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, δήλωσε ότι ήταν μια πρόγευση του τι πρόκειται να συμβεί λόγω της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα: «Αν δεν καταφέρουμε να τα σταθεροποιήσουμε, θα βρεθούμε αναπόφευκτα αντιμέτωποι με νέα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας και τις συνέπειές τους».

Τα ρεκόρ θερμοκρασίας γίνονται ο κανόνας, αλλά η έκταση της ανωμαλίας πάνω από τις θάλασσες έχει προκαλέσει ανησυχία.

Ο Κάρλος Νόμπρε, ένας από τους πιο σημαντικούς κλιματολόγους της Βραζιλίας, ανέφερε ότι κανένα κλιματικό μοντέλο δεν προέβλεψε με ακρίβεια πόσο υψηλές θα ήταν οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Δεδομένης της συνεχιζόμενης θερμότητας πάνω από τη θάλασσα, υπογράμμισε ότι το 2024 είναι πιθανό να είναι ένα ακόμη ασυνήθιστα θερμό έτος για τον κόσμο συνολικά.

Η ανωμαλία είναι ισχυρότερη στον Βόρειο Ατλαντικό, όπου ο Μπράιαν ΜακΝόλντι, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, υπολόγισε την απόκλιση από τους στατιστικούς μέσους όρους ως ένα γεγονός που συμβαίνει μία φορά στα 284.000 χρόνια. «Υπήρξε ρεκόρ ζέστης για ένα ολόκληρο έτος, συχνά με φαινομενικά αδύνατα περιθώρια», έγραψε στο Twitter και χαρακτήρισε τις τάσεις ως «βαθιά ανησυχητικές».

