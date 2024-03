Συναγερμός σε σχολείο της Φλόριντα – Αναφορές για ένοπλο

Συναγερμός έχει σημάνει σε λύκειο της Φλόριντα μετά από αναφορές για ενόπλους στο σχολείο.

Το γυμνάσιο Timber Creek στο Ορλάντο περιβάλλεται από ισχυρή αστυνομική παρουσία καθώς οι αναπληρωτές του σερίφη της κομητείας Όραντζ διεξάγουν μια «μεθοδική έρευνα» σε κάθε κτίριο.

«Το σχολείο έχει τεθεί σε lockdown και δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να μπαίνει ή έξω από την πανεπιστημιούπολη αυτή τη στιγμή», είπε το γραφείο του σερίφη στο X .

Omg! Lock down at timber creek high and captured this on my bike from my neighborhood! @TCHSWolves @WESH @news6wkmg @fox35orlando video taken at 9:57am. pic.twitter.com/0tBvHRPamr

