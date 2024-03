Το πρώτο αρσενικό ρομπότ της Σαουδικής Αραβίας παρενοχλεί γυναίκα δημοσιογράφο και προκαλεί οργή

Το πρώτο αρσενικό ρομπότ της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσε διαμάχη στο διαδίκτυο λόγω της «ανάρμοστης χειρονομίας» του κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκδήλωσης.

Πλάνα από την εκδήλωση απεικόνιζαν το ρομπότ να απλώνει το χέρι του προς μια γυναίκα δημοσιογράφο και να προβαίνει σε παραβιαστική κίνηση.

Το βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης δημόσιας εμφάνισης του ρομπότ στο DeepFest στο Ριάντ στις 4 Μαρτίου. Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από την Megh Updates στο X.

Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι θεατές κατηγόρησαν το ρομπότ ότι παρενόχλησε τη γυναίκα δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνέντευξης. Ένας χρήστης σχολίασε: «Κωδικοποιήθηκε για να είναι κάθαρμα», ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν ως «διεστραμμένο ρομπότ».

