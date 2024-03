Δύο νεαρές γυναίκες συνελήφθησαν στο Ιράν, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο, στο οποίο χορεύουν για να γιορτάσουν την άφιξη του περσικού Νέου Έτους, όπως μετέδωσε σήμερα ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Το βίντεο με τις δύο γυναίκες να λικνίζονται κοντά στην πλατεία Τατζρίς, μια πολυσύχναστη περιοχή στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

«Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης διέταξε τη σύλληψη των δύο γυναικών που παραβίασαν τους κοινωνικούς κανόνες χορεύοντας στην Τατζρίς», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι δύο νεαρές γυναίκες είχαν μεταμφιεστεί στον Χατζί Φιρούζ, έναν φανταστικό χαρακτήρα ντυμένο στα κόκκινα, ο οποίος ανακοινώνει, χορεύοντας και τραγουδώντας, την άφιξη του Νορούζ, του ιρανικού Νέου Έτους, το οποίο φέτος ξεκινά την 20η Μαρτίου.

The footage of the two young #Iranian women who were arrested in #Tehran after the publication of a video in which they DANCED to celebrate the coming of the #PersianNewYear.

This is the sad reality of life for women in #Iran. It is ok for men to dance in public, however.#News pic.twitter.com/gXJ36kouUy

— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔞𝔦𝔩𝔶 𝔇𝔦𝔰𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱 (@DailyD1ss1dent) March 9, 2024