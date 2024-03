Προπονητής του μήνα για 7η φορά ο Μικέλ Αρτέτα (pic)

Ο Μικέλ Αρτέτα αναδείχτηκε προπονητής του μήνα στην Premier League για τον Φεβρουάριο του 2024, κερδίζοντας το βραβείο για έβδομη φορά.

Η Άρσεναλ του Ισπανού προπονητή ήταν η μόνη ομάδα στη κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας με απόλυτο ρεκόρ νικών τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις, Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ, Μπέρνλι και Νιούκαστλ.

Μόνο επτά προπονητές στην ιστορία της Premier League-όπως αναφέρει το BBC- έχουν κερδίσει περισσότερες φορές το βραβείο του κορυφαίου προπονητή του μήνα (Barclays Manager of the Month) από τον Αρτέτα, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Οι προπονητές που έχουν κερδίσει τα περισσότερα βραβεία Barclays Manager of the Month:

Ματς Φορές

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον 810 27

Αρσέν Βενγκέρ 828 15

Πεπ Γκουαρντιόλα 293 11

Ντέιβιντ Μόγιες 686 10

Γιούργκεν Κλοπ 323 10

Μάρτιν Ο’ Νιλ 359 8

Χάρι Ρέντναπ 641 8

Ράφα Μπενίτεθ 359 7

Μικέλ Αρτέτα 160 7

Ο Αρτέτα ήταν στην κορυφή της λίστας τριών προπονητών που περιελάμβανε επίσης τον Πεπ Γκουαρντιόλα της Μάντσεστερ Σίτι και τον Έρικ τεν Χαγκ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι άλλοι νικητές της σεζόν 2023/24:

Αύγουστος : Άγγελος Ποστέκογλου (Τότεναμ)

Σεπτέμβριος: Άγγελος Ποστέκογλου (Τότεναμ)

Οκτώβριος : Άγγελος Ποστέκογλου (Τότεναμ)

Νοέμβριος : Έρικ ντε Χαγκ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Δεκέμβριος : Ουνάι Έμερι (Άστον Βίλα)

Ιανουάριος : Γιούργκεν Κλοπ (Λίβερπουλ)

Φεβρουάριος: Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ)

A perfect month in the Premier League for the Gunners 🔴

Mikel Arteta is your @BarclaysFooty Manager of the Month 🤝#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/Ms4g28jQF1

— Premier League (@premierleague) March 8, 2024