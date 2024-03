Η μουσική παράσταση «For Women», που μάγεψε και συγκίνησε το κοινό και έγινε sold-out όπου παρουσιάστηκε, έρχεται για πρώτη φορά στο Κύτταρο, τις Πέμπτες 14 και 21 Μαρτίου. Συναντήσαμε την Αγγελική Τουμπανάκη στις πρόβες και μας μίλησε για την παράσταση της, αλλά και το καλλιτεχνικό της όραμα.

Τι σημαίνει για εσάς η παράστασή σας «For Women» και πώς εμπνευστήκατε αυτό το project;

«Από την αρχή της πορείας μου ως μουσικός είχα την ανάγκη να δημιουργώ με απόλυτα ελεύθερα, αβίαστα να εξερευνώ και να εξελίσσομαι πέρα από το μικρόκοσμό μου, να ανιχνεύω διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, φωνήματα, διαφορετικές παρέες και τρόπους δημιουργίας.

Παράλληλα πίστευα και πιστεύω βαθιά στην οικουμενικότητα της τέχνης και στον πανανθρώπινο και υπερχρονικό της χαρακτήρα. Σε αυτόν τον άξονα αξιών θέλω να συνδέω συνεχώς τη ψυχή, το νου μου και τις συνημιουργίες μου. Έτσι αισθάνομαι χρήσιμη κοινωνικά μέσα από τα δικά μου υλικά και αυτό πραγματικά με κάνει ευτυχή.

To For Women, αποτελεί ένα καλλιτεχνικό όχημα το οποίο μετράει ήδη τρία χρόνια διαδρομής

Δεν αποτελεί για εμένα απλώς μια παράσταση με αγαπημένα τραγούδια, αλλά είναι ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αφήγημα αφιερωμένο στη Γυναίκα, με τραγούδια πέρα από σύνορα, στερεότυπα και νόρμες, με τραγούδια που μας αφυπνίζουν και μας ενώνουν.

Μέσα από το λόγο, τη μουσική, την αφήγηση, τις For Women ιστορίες «συναντώ» γυναίκες ασυμβίβαστες, ονειροπόλες και πρωτοπόρες, επαναστάτριες και αιρετικές. Γυναίκες που ζήσαν παθιασμένα και έπραξαν κοινωνικές ανατροπές.

Πειρατίνες, μάγισσες, ανδρονίκες, επιστημόνισσες, ποιήτριες, συνθέτριες. Ανατρέχοντας στο βίο και το έργο αυτών των γυναικών, μελετώ στιγμές της ιστορίας, ευθυγραμμίζομαι με αξίες, ανακαλύπτω και άλλες γυναίκες και άλλους ανθρώπους που με εμπνέουν βαθιά μέσα από την κοινωνική τους στάση.

Το For Women με αφορά απόλυτα, ψυχικά και πνευματικά γιατί με κάνει να ονειρεύομαι να οραματίζομαι μια κοινωνία αρμονικής συνύπαρξης.»

Τι θα δούμε στο Κύτταρο;

«Είναι μεγάλη μου χαρά που μετά από καιρό επιστρέφω στο αγαπημένο και ιστορικό Κύτταρο για να παρουσιάσουμε με μία μεγάλη ομάδα εκλεκτών συντελεστών το αυτό το ξεχωριστό διαμεσικό και πολυσημιακό έργο.

Στις 14 και 21 Μαρτίου η ιστορία For Women, for all of us…, θα ξεκινήσει από το «καλωσόρισες» στις 20.30 ακριβώς.

Θα περιηγηθούμε μαζί από την είσοδο στη διαδραστική καλλιτεχνική διαδρομή, την ειδικά σχεδιασμένη από την ομάδα έργου «FOR WOMEN Artivism project». Και αυτό γιατί θα θέλαμε οι θεατές – ακροατές να βιώνουν από την αρχή το σύμπαν του FOR WOMEN.

Θα συνομιλήσουμε καλλιτεχνικά με το κοινό θα ανταλλάξουμε πληροφορίες, εμπειρίες μέσα θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές

Η περιηγητική διαδρομή θα συνεχίσει στους διαδρόμους και τα καμαρίνια του Κυττάρου, όπου θα γίνουν τιμητικές αναφορές στις γυναίκες καλλιτέχνιδες που πέρασαν από το ιστορικό Κύτταρο.

Η αφήγηση θα συνεχιστεί επί σκηνής με τους αγαπημένους δεξιοτέχνες συνεργάτες μου και το εξαιρετικό γυναικείο φωνητικό σύνολο που αποτελείται από δυναμικές μουσικούς και ηθοποιούς. Μαζί ενώνουμε ετερογενείς μουσικές αλληλοεπιδρούμε και αυτοσχεδιάζουμε φτιάχνοντας έναν μουσικό σύμπαν αφιερωμένο στη γυναίκα.

Στην παρέα του For Women θα βρίσκονται οι υπέροχες γυναίκες του δικτύου δημιουργικότητας, και ενεργοποίησης «Μέλισσα» και το «Modistra» project με τις απίθανες πολύχρωμες κλωστές τους να μπλέκονται με τις μελωδίες και τις μουσικές.»

Ποια είναι ομάδα FOR WOMEN Artivism project πριν τις συναυλίες σας; Πως μπορεί μια γυναίκα να γίνει μέλος της κολεκτίβας του;

«Η ομάδα έργου FOR WOMEN Artivism project αποτελείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές σε ζητήματα έμφυλης ισότητας, καλλιτέχνες, θεατροπαιδαγωγούς, ακτιβίστριες, υποστηρικτές και εμψυχωτές ευάλωτων ομάδων.

Δραστηριοποιείται με βασικό άξονα αισθητικής και ήθους τον Αρτιβισμό (art και activism), που υποδηλώνει τη δυνατότητα της τέχνης να γεννά υπεύθυνες κοινωνικές συμπεριφορές, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως πεδίο έρευνας και καταγραφής.

Είναι μια ανοιχτή παρέα. Μπορεί οποιοσδήποτε να γίνει μέλος αυτού αρκεί να έχει μέσα του την ανάγκη της κοινωνικής προσφοράς, χωρίς δογματισμό, της διάδρασης και συνδημιουργίας και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.»

Πόσο διεκδικητική μπορεί να είναι η Τέχνη στη σημερινή κοινωνία;

«Μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης μας δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να καταρριφθούν κοινωνικά στερεότυπα και αγκυλώσεις και να λειτουργήσει η τέχνη και ειδικά η μουσική ως μια οικουμενική γλώσσα επικοινωνίας και εξευγενισμού.

Ξεκινάω με αναφορά σε δύο σπουδαίους masters μουσικούς, μέντορες για εμένα. Τη βοκαλίστρια και ακτιβίστρια, Nina Simone, η οποία είπε: «Είναι χρέος του κάθε καλλιτέχνη να εκφράζει την εποχή στην οποία ζει»

Τον John Coltrane, μοναδικό μουσικό επαναστατικό και οραματιστής, ο οποίος ξεπέρασε τους τίτλους και τα ηχητικά μοτίβα της εποχής του, με πανανθρώπινες αξίες, είπε: «Η μουσική μου είναι η πνευματική έκφραση του εαυτού μου – η πίστης μου, η γνώση μου, η ύπαρξη μου.

Όταν αισθανθείς τις δυνατότητες της μουσικής, θέλεις να προσφέρεις κάτι πολύ δυνατό στο κόσμο

Να ελευθερώσεις την ανθρωπότητα από τις αναστολές της. Θέλω να μιλήσω στις ψυχές τους».

Και να σημειώσω ότι η είσοδος γενικά των γυναικών στη μουσική συνδέθηκε με τον ακτιβισμό, τη διεκδίκηση και τον αγώνα υπέρ της ισότητας. Η μουσική είναι ισχυρό μέσον έκφρασης, διάδοσης και έδαφος για να ελευθερώνεις τη φωνή σου, την κραυγή σου, την αγωνία σου.»

Τι περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά σχέδιά σας στο άμεσο μέλλον;

«Όσον αφορά στο διδακτικό μου έργο, είμαι καλεσμένη να κάνω σεμινάρια και διαλέξεις για την Ανατομία και τον πολυδιάστατο ρόλο της Φωνής και το φωνητικό Αυτοσχεδιασμό, ενώ θα ξεκινήσω σύντομα να διοργανώνω «Φωνητικούς Κύκλους».

Παράλληλα στις 31 Μαρτίου έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι προσκεκλημένη στις Ημέρες Φωνιατρικής 2024 με βάση των ιδιοτήτων μου Διδακτόρισσας Μοριακής Ογκολογίας, της καθηγήτριας Φωνής, ερευνήτριας και μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας Φωνής «Voice Mentoring», με σκοπό τον σχεδιασμό θεραπείας και την αποκατάσταση ασθενών με φωνητικές διαταραχές.

Οι συνεργασίες με «ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση», το περιοδικό δρόμου «Σχεδία», με το «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» στις Γυναικείες Φυλακές της Θήβας

Θα συνεχίσω φυσικά αυτό που έχω ανάγκη, να συνεργάζομαι με δομές και κέντρα όπου δημιουργήθηκαν από ανθρώπους με όραμα, όπως το «ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση», το περιοδικό δρόμου «Σχεδία», με το «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» στις Γυναικείες Φυλακές της Θήβας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και αποφυλακισμένων γυναικών όπου έχουμε φτιάξει με τις κρατούμενες μια μικρή χορωδία.

Οργανώνουμε ήδη τις επόμενες FOR WOMEN δράσεις

«Σύντομα θα ανακοινώσουμε και τις συναυλίες του «Drums Voice Jazztronica Duet», ένα ιδιαίτερο μουσικό εγχείρημα που δημιουργήσαμε το 2014 με τον ντράμερ, καθηγητή και συνθέτη Ηλία Δουμάνη Το ηλεκτρονικό-Jazz ντουέτο τυμπάνων-φωνής, αποτέλεσε για μας μέσο πειραματισμού, αλλά και πεδίο έρευνας όσον αφορά στο πολυδιάστατο ρόλο των δύο οργάνων και την ενορχηστρωτική μίξη του φυσικού και digital ήχου. Μέσα από το δίσκο αυτό θα είναι η πρώτη φόρα που θα καταθέσω προσωπικό συνθετικό και στιχουργικό έργο.

Τέλος από πέρυσι ξεκίνησα με μεγάλη χαρά είμαι μαέστρος στο φωνητικό σύνολο της απίθανης «Ανοιχτής Ορχήστρας». Η Ορχήστρα χαρακτηρίζεται ως Ανοικτή γιατί, εκτός απ’ ότι υπάρχει σε δρόμους, λόφους και γειτονιές, υποδέχεται άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής και μουσικής παιδείας.

Μια καλλιτεχνική σύμπραξη ή καλύτερα μια μεγάλη παρέα από μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές/ιες, τραγουδιστές/ιες ενώνονται και με σύμμαχο την μουσική. Ωραία πράγματα που γεμίζουν την ψυχή μας.»

Πληροφορίες

14 και 21 Μαρτίου 2024

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Ώρα έναρξης βιωματικών δράσεων FOR WOMEN | Artivism project: 20.30

Ώρα έναρξης παράστασης: 21.30

Τιμές Εισιτηρίων (προπώληση & είσοδο): 15 ευρώ,

Εκπτωτικά εισιτήρια (στην είσοδο με την επίδειξη βεβαίωσης):

Senior (άνω των 65), φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων: 12 ευρώ,

ΑΜΕΑ (67% και άνω): 12 ευρώ,

Ειδική τιμή για άνεργη/ο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας: 5 ευρώ.

ΚΥΤΤΑΡΟ

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr

Τηλ. 2108224134

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τηλ. 2108224134

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

more.com