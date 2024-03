«Καμπανάκι» από ΠΟΥ: «Η επόμενη πανδημία είναι θέμα του πότε και όχι του αν»

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε για ακόμη μία φορά ότι έρχεται μία ακόμα πανδημία και ότι είναι πλέον θέμα χρόνου και όχι του αν θα έρθει. Ο Tedros Adhanom Ghebreyesus έκανε έναν απολογισμό για την πανδημία του κορονοϊού και αναφέρθηκε στο πώς τα εμβόλια άργησαν πάρα πολύ να φτάσουν στις «φτωχότερες χώρες του κόσμου, γεγονός που κατέληξε να κοστίσει ζωές».

Ακόμη, ο ίδιος συνέχισε να αναφέρει ότι οι κακές στιγμές θα έρθουν και πάλι, καθώς θα συμβεί άλλη μια πανδημία και ότι ο κόσμος δεν είναι πραγματικά έτοιμος να την αντιμετωπίσει. «Η επόμενη πανδημία είναι θέμα του πότε, όχι του αν και ο κόσμος είναι απροετοίμαστος», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Μπορεί να προκληθεί από έναν ιό της γρίπης, ή έναν νέο κορονοϊό, ή μπορεί να προκληθεί από ένα νέο παθογόνο που δεν γνωρίζουμε ακόμη, το οποίο είναι αυτό που αναφερόμαστε ως Ασθένεια Χ.

Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην Ασθένεια Χ πρόσφατα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι καινούργιο. Χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά τον όρο Ασθένεια Χ το 2018, ως υποκατάστατο για μια άγνωστη ακόμη ασθένεια για την οποία μπορούμε ωστόσο να προετοιμαστούμε», είπε.

«Η Covid-19 ήταν μια ασθένεια Χ – ένα νέο παθογόνο που προκάλεσε μια νέα ασθένεια – αλλά θα υπάρξει μια άλλη ασθένεια Χ, ή μια ασθένεια Υ ή μια ασθένεια Ζ. Και όπως έχουν τα πράγματα, ο κόσμος παραμένει απροετοίμαστος», είπε. Πρόσθεσε ότι αν αύριο συνέβαινε μια άλλη πανδημία, θα αντιμετωπίζαμε «πολλά από τα ίδια προβλήματα» που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας από το 2020 έως το 2022.

