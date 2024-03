Η ξεχωριστή πρωτιά του Ολυμπιακού στο Europa Conference League

Ο Ολυμπιακός διανύει περίοδο φορμαρίσματος με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει καταφέρει να αλλάξει ριζικά το αγωνιστικό πρόσωπο των ερυθρόλευκων. Οι Πειραιώτες πλέον φαίνεται πως έχουν βρει τις σταθερές τους, την χημεία και τον προσανατολισμό τους με τον Βάσκο τεχνικό στον πάγκο και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στο χορτάρι, αλλά και στα αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα οι ερυθρόλευκοι «τρέχουν» ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων στο πρωτάθλημα της Superleague με αποτέλεσμα να έχουν μειώσει την διαφορά από την κορυφή στους τρεις βαθμούς.

Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός μνημόνευσε και η UEFA η οποία με ανάρτηση της κατέδειξε πως οι ερυθρόλευκοι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την στιγμή στο Europa Conference League.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA:

📈 Olympiacos in 🔝 form ahead of the round of 16 1st legs…

ℹ️ Based on league and UECL results only@Swissquote || #UECLformguide || #UECL pic.twitter.com/W5pSm8wQIL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 6, 2024