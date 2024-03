4+1 μηνύματα από το ελβετικό δημοψήφισμα για αυξήσεις στις συντάξεις

Από το 1848 είχαν να εγκρίνουν οι Ελβετοί ψηφοφόροι μέτρα για ενίσχυση των κοινωνικών παροχών από το πλούσιο κράτος τους, που κλίνει όλο και πιο δεξιά.

Το έκαναν όμως στις 3 Μαρτίου, υποστηρίζοντας μαζικά σε δημοψήφισμα πρόταση για αύξηση των κρατικών συντάξεων.

Σχεδόν έξι στους δέκα (58,2%) -και με την απαραίτητη πλειοψηφία επί των 26 καντονιών- στήριξαν την καθιέρωση 13ης σύνταξης από το 2026, σε μια ψηφοφορία όπου η συμμετοχή ξεπέρασε το 58%, υψηλότερη από το συνηθισμένο, και ένωσε ψηφοφόρους διαφορετικών κομμάτων και περιοχών.

Η στήριξη ήταν ηχηρή στα γαλλόφωνα και ιταλόφωνα καντόνια. Πιο επιφυλακτικοί ήταν οι ψηφοφόροι στο μεγαλύτερο γερμανόφωνο τμήμα της Ελβετίας.

Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία πήγε κόντρα στην αντίθεση των δεξιών και κεντροδεξιών εταίρων στην τετρακομματική ελβετική κυβέρνηση.

Αψηφώντας τις προειδοποιήσεις για φορολογικές αυξήσεις, οι Ελβετοί συντάχθηκαν με την πρωτοβουλία «Καλύτερη ζωή στη σύνταξη», που ξεκίνησε από την Ελβετική Ομοσπονδία Συνδικάτων και υποστηρίχθηκε από αριστερά και κεντρώα κόμματα.

Ένας από τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα ήταν η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελβετών συνταξιούχων από την αύξηση του κόστους ζωής.

Η δυτικοκεντρική ευρωπαϊκή χώρα δίνει μεν υψηλές συντάξεις, είναι ωστόσο από τις ακριβότερες στον κόσμο.

Προσώρας ωστόσο η κρατική χρηματοδότηση της 13ης σύνταξης παραμένει στον αέρα, καθώς δεν διατυπώνεται κάποιο σχέδιο στην εγκριθείσα πρόταση.

Πολλώ μάλλον μετά την απόρριψη έτερης πρότασης, που τέθηκε προς ψήφιση στο δημοψήφισμα από τη νεολαία του συγκυβερνώντος και φιλο-επιχειρηματικού Κόμματος Φιλελευθέρων.

Υπό τον τίτλο «Για ένα ασφαλές και βιώσιμο σύστημα συνταξιοδότησης γήρατος», πρότεινε σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 66 έτη κατά την επόμενη δεκαετία και στη συνέχεια με βάση το προσδόκιμο ζωής.

Καταψηφίστηκε με ποσοστό 74,7%.

