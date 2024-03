Ώρες αγωνίας σε νοσοκομείο στη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα 65 ετών εισέβαλε στο νοσοκομείο του Άαχεν το απόγευμα της Δευτέρας.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο νοσοκομείο Luisen στο Άαχεν μετά από αναφορές για πιθανή κατάσταση «ομηρίας».

Η αστυνομία της πόλης είπε τώρα ότι μια 65χρονη γυναίκα εισήλθε μέσα σε ένα από τα δωμάτια της κλινικής προτού το προσωπικό παρατηρήσει «καπνό», όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, από το σημείο που στεκόταν.

🚨🇩🇪BREAKING: 15 Hostages at German Hospital

Around 15 people are reportedly being held hostage at a hospital in Aachen.

SWAT police units have rapidly responded and are now on the scene.pic.twitter.com/rtvdrLOTHc

