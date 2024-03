Χιλιάδες υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι συγκεντρώθηκαν σήμερα για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον επικριτή του Κρεμλίνου στην εκκλησία στη Μόσχα στην οποία τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία, παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν.

Η νεκροφόρα με το φέρετρο του βασικού αντιπολιτευόμενου στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε γύρω στις 13:50 τοπική ώρα (12:50 ώρα Ελλάδος) μπροστά στην Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στη Μόσχα, όπου χειροκροτήθηκε από το πλήθος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει «τίποτε να πει» στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Thousands of people are outside the church in Moscow’s Maryino to say their goodbyes to Alexei Navalny. pic.twitter.com/5Yyj0Oo9lH

— The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) March 1, 2024