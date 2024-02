Πώς να εντοπίσετε έναν παθολογικό ψεύτη, ώστε να μην αναρωτιέστε «ποιον στο καλό παντρεύτηκα;»

Το ερώτημα που απασχολεί όλους αυτή την εβδομάδα; Ποιον ακριβώς παντρεύτηκε η δύστυχη Reesa Teesa;

Την περασμένη εβδομάδα, η Teesa, μια TikToker από την Ατλάντα, αναστάτωσε το διαδίκτυο με μια οκτάωρη ιστορία για το γάμο της με έναν άνδρα που αποκαλεί «παθολογικό ψεύτη» και «τα Ηνωμένα Έθνη των Red Flags». (Για λόγους συντομίας, του δίνει το ψευδώνυμο «Legion» στα βίντεο της).

«Το παθολογικό ψέμα είναι συχνά σύμπτωμα της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας. Ένας παθολογικός ψεύτης χρησιμοποιεί το ψέμα για να πάρει αυτό που θέλει με έναν εγωκεντρικό, χειριστικό και πονηρό τρόπο»

Υπάρχουν 50 τμήματα στη σειρά – με τον εύστοχο τίτλο «Ποιον στο διάολο παντρεύτηκα» – και το καθένα έχει εκατομμύρια προβολές, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε για την ιστορία της. Τα βίντεο έχουν πάρει το Rolling Stone, η Washington Post, το περιοδικό Time και πολλά άλλα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και τα 50 μέρη στο TikTok αν έχετε λίγες ώρες στη διάθεσή σας. Αν όχι, θα πούμε απλώς ότι τα ψέματα του Legion ήταν, πολλά.

Η ιστορία

Στην αρχή, είπε στην Teesa ότι ήταν πρώην ποδοσφαιριστής κολεγιακού ποδοσφαίρου (δεν είναι αλήθεια), ο οποίος εργαζόταν ως περιφερειακός διευθυντής σε μια δημοφιλή εταιρεία καρυκευμάτων στη Τζόρτζια των ΗΠΑ (επίσης δεν είναι αλήθεια). Ένα μήνα μετά τη γνωριμία με τον Legion, η Teesa του επέτρεψε να μετακομίσει στο σπίτι της.

Όταν συζητούσαν για την αγορά δικού τους σπιτιού, ισχυρίστηκε ότι είχε προεγκριθεί δάνειο άνω των 700.000 δολαρίων από την Chase (αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστό) και ότι μπορούσε να βάλει 750.000 δολάρια μετρητά για ένα ακίνητο χρησιμοποιώντας χρήματα από έναν offshore λογαριασμό, ο οποίος δεν υπήρχε.

Της υποσχέθηκε ότι θα της αγόραζε ένα Audi Q8, το οποίο θα παραδιδόταν στο σπίτι τους, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Είπε επίσης ψέματα και «εκτός σπιτιού», λέγοντας στα μέλη της οικογένειας ότι η Teesa είχε γεννήσει έναν γιο που στην πραγματικότητα είχε αποβάλει, μόνο και μόνο για να μπορεί να εισπράττει δώρα.

Αργότερα, η Teesa έψαξε λίγο και ανακάλυψε τις πρώην συζύγους του, τις επαναλαμβανόμενες φυλακίσεις και ότι ο Legion είχε χρησιμοποιήσει ψεύτικους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι λόγοι για τους οποίους η Teesa μοιράστηκε την ιστορία ήταν αλτρουιστικοί: «Αν έστω και μία γυναίκα δει αυτά τα βίντεο και σκεφτεί: «Ξέρετε κάτι; Κάτι δεν πάει καλά. Αφήστε με να το κοιτάξω», τότε άξιζε τον κόπο», δήλωσε η Teesa σε ένα εισαγωγικό βίντεο.

Σε συνέντευξή της στο NBC News, η Teesa εξήγησε επιπλέον: «Είτε συμφωνείτε με εμένα και τις αποφάσεις μου είτε όχι, ήθελα να δημιουργήσω συζήτηση για τα πράγματα που αγνοούμε επειδή θέλουμε αυτό που θέλουμε ή βιαζόμαστε», είπε.

Είναι ενδιαφέρον – και πιθανότατα σχετικό – , ότι μια έκθεση των τάσεων της Google ανέφερε ότι η λέξη «παθολογικός ψεύτης vs. ψυχαναγκαστικός» τετραπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Παρόλο που η ιστορία της Teesa είναι άκρως δραματική, δυστυχώς δεν είναι ασυνήθιστο για τους ανθρώπους να αγνοούν τα red flags στα πρώτα στάδια μιας σχέσης.

Είναι το παθολογικό ψέμα και το ψυχαναγκαστικό ψέμα το ίδιο πράγμα;

Παρόλο που οι φράσεις αυτές χρησιμοποιούνται «εναλλάξ», υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις, δήλωσε η Marni Feuerman, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Ghosted and Breadcrumbed: Stop Falling for Unavailable Men and Get Smart About Healthy Relationships».

«Συνήθως αντιδρούν αμυντικά, αρνούμενοι σθεναρά κάθε αδίκημα και ξεσπώντας εναντίον σας»

Το παθολογικό ψέμα βασίζεται ακριβώς σε αυτό – παθολογία – που σημαίνει ότι είναι θεμελιωδώς αφύσικο και μια απόκλιση από αυτό που θεωρείται υγιές ή προσαρμοστικό, είπε.

«Το παθολογικό ψέμα είναι συχνά σύμπτωμα της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας. Ένας παθολογικός ψεύτης χρησιμοποιεί το ψέμα για να πάρει αυτό που θέλει με έναν εγωκεντρικό, χειριστικό και πονηρό τρόπο», δήλωσε η Feuerman στη HuffPost.

Ο σύζυγος της Teesa ήταν όπως φαίνεται ένας παθολογικός ψεύτης.

Από την άλλη πλευρά, οι ψυχαναγκαστικοί ή συνήθεις ψεύτες μπορεί να μην έχουν κάποιο σχέδιο, είπε η ίδια- λένε ψέματα χωρίς έναν βασικό απώτερο σκοπό και διαστρεβλώνουν την αλήθεια για τα πάντα, από ασήμαντα πράγματα μέχρι ουσιώδη πράγματα.

«Δεν είναι τόσο «εκλεπτυσμένοι» όσο οι παθολογικοί ψεύτες», είπε. «Μπορεί να έχουν αρχίσει να λένε ψέματα από την πρώιμη παιδική ηλικία ως στρατηγική αντιμετώπισης και αυτό έγινε συνήθεια. Κάποια από τα ψέματα είναι χωρίς σκοπό ή απλώς για να δείχνουν καλύτεροι. Μπορεί ακόμη και να αισθάνονται άσχημα που λένε ψέματα, αλλά εξακολουθεί να είναι πιο άνετο από το να λένε την αλήθεια».

Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι έχετε να κάνετε με έναν παθολογικό ψεύτη;

Όπως αναφέρει η Teesa, οι άνθρωποι που βρίσκονται στη δίνη ενός νέου έρωτα συχνά βιάζονται να παραμερίσουν τις ανησυχίες τους για έναν διπρόσωπο σύντροφο. Αν κατέβετε από τα ροζ συννεφάκια και αρχίσετε να παρατηρείτε θα βρείτε τα «Ηνωμένα Έθνη των Red Flags», όπως ακριβώς έκανε η Teesa.

Αμύνονται ή και θυμώνουν όταν αμφισβητείται ένα από τα ψέματά τους

Οι παθολογικοί ψεύτες τείνουν να ζουν σε έναν αυτοδημιούργητο φανταστικό κόσμο. Οι κατασκευασμένες αφηγήσεις τους γίνονται αντιληπτές ως πραγματικότητα, οπότε όταν αντιδράτε στα ψεύδη τους, ταράζετε τον κόσμο τους και την αίσθηση του εαυτού τους. Συνήθως αντιδρούν αμυντικά, αρνούμενοι σθεναρά κάθε αδίκημα και ξεσπώντας εναντίον σας, δήλωσε η Sheri Meyers, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας και συγγραφέας του βιβλίου «Chatting or Cheating: How to Detect Infidelity, Rebuild Love and Affair-Proof Your Relationship».

«Αναποδογυρίζουν τα πράγματα, μεταθέτοντας την ευθύνη στο άτομο που τους αμφισβητεί, καταλογίζοντας υπαιτιότητα και αμφισβητώντας την κρίση σας», δήλωσε η Meyers. «Αυτή η χειραγώγηση μπορεί να προκαλέσει μια αίσθηση gaslighting, αφήνοντάς σας να αμφισβητήσετε την εγκυρότητα της πραγματικότητας και των συμπερασμάτων σας. Το παθολογικό ψέμα μπορεί να αποτελεί μέρος ενός μοτίβου κακοποιητικής σχέσης».

Όταν τους πιάνεις στα ψέματα, απορρίπτουν τα συναισθήματά σου

Αν εκφράσετε το πόσο οδυνηρό είναι για εσας να σας λένε ψέματα, οι παθολογικοί ψεύτες αντιδρούν μουδιασμένα: Σπάνια υπάρχει επίδειξη μεταμέλειας ή οποιαδήποτε αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο τα σύνθετα ψέματά τους επηρεάζουν εσάς ή τη σχέση, δήλωσε ο Feuerman.

«Μόλις διακρίνετε ένα τακτικό μοτίβο ψεύδους σε έναν σύντροφο, είναι βέβαιο ότι θα αισθάνεστε συνεχή πόνο, άγχος και ανασφάλεια», είπε.

Ένας σύντροφος που είναι απορριπτικός ή ακόμη και περιφρονητικός για το πώς επηρεάζεστε από τη συμπεριφορά του είναι το απόλυτο red flag, δήλωσε η Feuerman.

«Η αλήθεια είναι βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας σε μια σχέση», είπε. «Αν ο σύντροφός σας είναι ανίκανος να πει την αλήθεια -είτε λόγω παθολογίας είτε λόγω συνήθειας- ήρθε η ώρα να προχωρήσετε».

Είναι αδύνατο να επιβεβαιώσετε πράγματα που σας έχουν πει για τον εαυτό τους

Οι παθολογικοί ψεύτες έχουν σχεδόν πάντα ένα τρομερό βιογραφικό και οικογενειακό ιστορικό: Δεν πήγαν απλώς στο κολέγιο, πήγαν στο Γέιλ και έκαναν το μάστερ τους σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Οι γονείς τους δεν είναι απλώς πλούσιοι, αλλά ίδρυσαν ένα οικογενειακό ίδρυμα που στηρίζει σημαντικά τη δημόσια τηλεόραση και το καλλιτεχνικό πεδίο της περιοχής.

Όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά – και πολύ δύσκολο να τα επιβεβαιώσετε, αφού δεν έχετε συναντήσει ποτέ κανέναν από τους φίλους τους στο κολέγιο ή τους γονείς τους.

«Ακούς ιστορίες, αλλά δεν βλέπεις τις πραγματικές σχέσεις, και μπορεί ακόμη και να αποφεύγουν ερωτήσεις σχετικά με αυτές ή άλλες λεπτομέρειες του παρελθόντος τους», δήλωσε η Kathryn Smerling, ψυχοθεραπεύτρια στο Μανχάταν. «Μπορεί επίσης να ισχυριστούν ότι δεν μιλούν πλέον με την οικογένειά τους, κάτι που είναι λίγο ύποπτο».

Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό

Οι παθολογικοί ψεύτες είναι συχνά ειδικοί στο να «βομβαρδίζουν» με αγάπη τους συντρόφους τους – με έντονες εκδηλώσεις στοργής – πλούσια δώρα, αποδράσεις της τελευταίας στιγμής το Σαββατοκύριακο, πρόωρες υποσχέσεις για δέσμευση – από πολύ νωρίς.

«Τα σημάδια ότι μπορεί να έχετε να κάνετε με έναν ψυχαναγκαστικό ψεύτη μπορεί να αναδυθούν αργά, επειδή στην αρχή το άτομο μπορεί να επινοεί καλά, συναρπαστικά πράγματα για να σας τραβήξει στην τροχιά του. Τους αρέσει να σας βομβαρδίζουν», δήλωσε η Debra Campbell, ψυχολόγος και συγγραφέας του ενημερωτικού δελτίου «Deb Does Therapy». (Έβγαινε κι εκείνη με έναν παθολογικό ψεύτη όταν ήταν νεότερη, οπότε είναι προσωπικά εξοικειωμένη με αυτά τα πράγματα).

«Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σου που θέλει να είναι αλήθεια- θαμπώνεσαι για λίγο», είπε. «Στη συνέχεια, σταδιακά εμφανίζονται μικρές ασυνέπειες, ίσως πάνω σε «μηδαμινά» πράγματα, όπου βρίσκεσαι σε αμηχανία».

Πηγή: Huffpost