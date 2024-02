Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ταλιμπάν στο υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι διαπράττουν «μεγάλη αμαρτία» με το να τραβούν φωτογραφίες, όπως μετέδωσαν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης στο Αφγανιστάν.

Η τηλεόραση και οι φωτογραφίες ανθρώπων και ζώων απαγορεύονταν με βάση το προηγούμενο καθεστώς των Ταλιμπάν από το 1996 έως το 2001. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές των Ταλιμπάν δεν εξέδωσαν αντίστοιχο κανόνα από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021.

A Taliban official says that journalists commit great sin by taking pictures. He says on the Day of Judgment, God will ask you to insoul the pictures but you can’t God will punish you.

pic.twitter.com/WMJTwojUJe

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) February 20, 2024