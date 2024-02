Τέλος στο θρίλερ – Βρέθηκε η σορός του Ναβάλνι με μώλωπες

Τέλος στο θρίλερ με την αναζήτηση της σορού του Αλεξέι Ναβάλνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα του βρίσκεται στο νεκροτομείο του περιφερειακού κλινικού νοσοκομείου του Σάλεκχαρντ, ενώ ακόμη δεν έχει διενεργηθεί νεκροψία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Novaya Gazeta Europe, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ναβάλνι την Παρασκευή, η σορός του μεταφέρθηκε αρχικά στην πόλη Λαμπιτνάνγκι, 36 χιλιόμετρα μακριά από τις φυλακές που άφησε την τελευταία του πνοή, στο χωριό Χαρπ της πολύ βόρειας αυτόνομης περιφέρειας Γιαμαλο-Νένετς της Ρωσίας.

Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι η σορός μεταφέρθηκε αργότερα την Παρασκευή στο Περιφερειακό Κλινικό Νοσοκομείο της περιφερειακής πρωτεύουσας Σαλέκχαρντ. «Συνήθως οι σοροί των ανθρώπων που πεθαίνουν στη φυλακή μεταφέρονται κατευθείαν στο Γραφείο του Ιατροδικαστή στην οδό Glazkova, αλλά σε αυτή την περίπτωση μεταφέρθηκε στο κλινικό νοσοκομείο για κάποιο λόγο», δήλωσε ένας παραϊατρικός στην υπηρεσία ασθενοφόρων του Salekhard.

Στην συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε «Τον οδήγησαν στο νεκροτομείο, τον έφεραν μέσα και στη συνέχεια τοποθέτησαν δύο αστυνομικούς μπροστά από την πόρτα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν βάλει μια πινακίδα που να λέει ‘κάτι μυστηριώδες συμβαίνει εδώ!’. Φυσικά, όλοι ήθελαν να μάθουν τι είχε συμβεί, γιατί όλη αυτή η μυστικότητα και αν προσπαθούσαν να κρύψουν κάτι σοβαρό.

Σύντομα προέκυψε ότι το πτώμα που παραδόθηκε ήταν αυτό του Αλεξέι Ναβάλνι και ότι ο θάνατός του ήταν «μη εγκληματικής φύσης», όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι δεν εμπλέκονται πυροβόλα όπλα. Στη συνέχεια διαδόθηκε η πληροφορία ότι οι παθολόγοι του νοσοκομείου είχαν απαγορευτεί να διενεργήσουν αυτοψία», πρόσθεσε η πηγή.

❗ A paramedic source told Novaya Europe that he’d been informed Navalny’s body showed signs of bruising, and although the bruises did not appear to have been from beatings, Navalny must have still been alive for bruising to appear.

