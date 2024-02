Σειρά αθλητικών παπουτσιών για... λίγους λάνσαρε ο Τραμπ

Μία ημέρα μετά από την διαταγή του δικαστή να πληρώσουν οι εταιρείες του Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος 355 εκατομμύρια δολάρια, ο πρώην πρόεδρος λάνσαρε μία νέα σειρά αθλητικών παπουτσιών σε συνέδριο στην Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, ο πρώην πρόεδρος παρουσίασε τα «Trump Sneakers» στο Sneaker Con στη Φιλαδέλφεια. Τοποθέτησε ένα ζευγάρι χρυσά αθλητικά παπούτσια, τα οποία ένας νέος δικτυακός τόπος έχει καταχωρήσει στην τιμή των 399 δολαρίων και τα ονόμασε «NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER», στο βήμα καθώς μιλούσε.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μιλάω εδώ και 12 χρόνια, 13 χρόνια, και νομίζω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος βαδίζει όλο και πιο κοντά στο χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024 και σε μια πιθανή ρεβάνς με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, τα αθλητικά παπούτσια αξίας 399 δολαρίων είχαν καταχωρηθεί ως εξαντλημένα στην ιστοσελίδα. Είχαν διατεθεί προς αγορά 1.000 ζευγάρια των αθλητικών παπουτσιών, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Ο πρώην πρόεδρος πωλεί επίσης δύο εκδόσεις αθλητικών παπουτσιών που έχουν στα πλάγια το «T» και το «45» για 199 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα. Η κολόνια και το άρωμα πωλούνται προς 99 δολάρια το καθένα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, τα προϊόντα είναι «εμπορικά σήματα της CIC Ventures LLC. Τα Trump Sneakers δεν σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διανέμονται ή πωλούνται από τον Donald J. Trump, την Trump Organization ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές ή εντολοδόχους τους. Η 45Footwear, LLC χρησιμοποιεί το όνομα, την εικόνα και το ομοίωμα του Trump βάσει συμφωνίας άδειας χρήσης».

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Μάικλ Τάιλερ, κατήγγειλε την εμφάνιση του Τραμπ στο Sneaker Con. «Η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ για να πουλήσει λαθραία Off-Whites είναι ό,τι πιο κοντινό θα έχει σε Air Force Ones ποτέ ξανά για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε, αναφερόμενος στα δημοφιλή αθλητικά παπούτσια των εταιρειών Off-White και Nike.

Μετά την εμφάνισή του στο Sneaker Con, ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στο Μίσιγκαν για να απευθυνθεί στους υποστηρικτές του για πρώτη φορά από τότε που οι αποφάσεις σε ξεχωριστές υποθέσεις της Νέας Υόρκης έφεραν στο προσκήνιο τον νομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει σε πολλαπλά μέτωπα.

