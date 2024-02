Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ «ένα πλωτό σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), κατέσχεσε προηγμένα συμβατικά όπλα και άλλη θανατηφόρα βοήθεια που προέρχονταν από το Ιράν και προορίζονταν για τις περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, από ένα πλοίο στην Αραβική Θάλασσα στις 28 Ιανουαρίου».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «Το ταχύπλοο σκάφος ταχείας αντίδρασης κλάσης Sentinel της αμερικανικής ακτοφυλακής USCGC Clarence Sutphin Jr (WPC 1147), το οποίο υπάγεται στην Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, εντόπισε το σκάφος και επιβιβάστηκε σε αυτό στην Αραβική Θάλασσα».

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ το φορτίο περιελάμβανε «(…) πάνω από 200 πακέτα που περιείχαν εξαρτήματα βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, εκρηκτικά, εξαρτήματα μη επανδρωμένων υποβρύχιων/επιφανειακών οχημάτων (UUV/USV), στρατιωτικού επιπέδου εξοπλισμό επικοινωνίας και δικτύου, συγκροτήματα εκτοξευτών αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλα στρατιωτικά εξαρτήματα».

