Ο θάνατός του Αλεξέι Ναβάλνι σε φυλακή του Αρκτικού Κύκλου όπου ήταν φυλακισμένος, προκάλεσε θλίψη και ανακοινώσεις από πολλές προσωπικότητες και ηγέτες χωρών, που αποδίδουν τις ευθύνες στον πρόεδρο της Ρωσίας.

Οι πολιτικοί αρχηγοί της Ελλάδας δηλώνουν σοκαρισμένοι από τον αιφνίδιο και συνάμα μυστηριώδη θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης και παράλληλα εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους και την οικογένειά του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο Ναβάλνι αγωνίστηκε απέναντι στο βίαιο και αυταρχικό καθεστώς της Ρωσίας και πλήρωσε τη γενναιότητά του, «πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του».

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και στάθηκε απέναντι σε ένα βίαιο, αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που φρόντισε ώστε ο Ναβάλνι να πληρώσει τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί».

Σοκαρισμένος από την είδηση θανάτου του αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα αγγλικά, στο X. «Έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης» τονίζει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Appalled to learn the news of the death of 🇷🇺 opposition leader, Alexei Navalny, who gave his life fighting for democratic rights & against oppression. My most sincere condolences to his family & loved ones.

«Σοκαρίστηκα μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι:

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι διώχθηκε, δηλητηριάστηκε, φυλακίστηκε σε απάνθρωπες συνθήκες και στο τέλος πλήρωσε με τη ζωή του τον αγώνα για ελευθερία και μία δημοκρατική Ρωσία. Ο θάνατός του υπενθυμίζει με τον πλέον σκληρό τρόπο ότι ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία απέναντι στα πιο σκοτεινά αυταρχικά καθεστώτα είναι πάντα επίκαιρος και διαρκής».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σημειώνει με έμφαση ότι ο ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν αφοσιωμένος στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία και ότι ο θάνατός του συνιστά μια δραματική υπενθύμιση της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος που δεν μπορεί να ανεχθεί καμία αντίθετη φωνή.

«Ο Ναβάλνι θυσιάστηκε για τα ιδανικά που αγαπάμε περισσότερο. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως παράδειγμα απαράμιλλου θάρρους και αφοσίωσης σε έναν ανώτερο σκοπό» αναφέρει επίσης η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.

Shocked by the death of Alexei Navalny, a prominent human rights activist dedicated to the fight for freedom and democracy. Α stark reminder of the oppressive nature of the regime that cannot tolerate any dissident voice.

Navalny sacrificed himself for the ideals we cherish…

