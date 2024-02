Τι γνωρίζουμε για την επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο Star Iris - Καμία διέλευση στο Ισραήλ

Σε μια περίεργη επιθετική ενέργεια, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έβαλαν στο στόχαστρο το Star Iris, ένα ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι από τη Βραζιλία στο Ιράν (!), κάτι που επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ. Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουαρίου 2024, περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Al Mukha στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Αυτό το τελευταίο περιστατικό αποτελεί μέρος μιας σειράς επιθέσεων των ανταρτών σε πλοία στην περιοχή, διαταράσσοντας τις μεταφορές μέσω βασικών πλωτών οδών σε υποστήριξη της Γάζας, με μόνο αίτημα τον τερματισμό του πολέμου. Ουσιαστικά απειλούν το Ισραήλ και εν συνεχεία όλο τον κόσμο, πως όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, θα κινδυνεύει η επισιτιστική ασφάλεια το παγκόσμιο εμπόριο.

Το Star Iris χτυπήθηκε από πυραύλους σε δύο διαφορετικά περιστατικά, αν και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν θύματα και το πλοίο υπέστη μόνο μικρές ζημιές. Συνέχισε άλλωστε το ταξίδι του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης. Η πολιτοφυλακή των Χούθι, κλιμακώνει τις επιθέσεις της κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και το στενό Bab el-Mandeb με τουλάχιστον 10 επιθέσεις σε πλοία την περασμένη εβδομάδα.

Η επίσημη αιτιολογία είναι πως οι επιθέσεις έχουν ως στόχο, όλα τα πλοία που κατευθύνονται στο Ισραήλ και μετά τα αμερικανοβρετανικά αντίποινα και τα πλοία αυτών των χωρών. «Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί απέτυχαν να εξασφαλίσουν τη διέλευση οποιουδήποτε πλοίου με προορισμό το Ισραήλ. Δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν αυτά τα πλοία. Δεν μπορούν πλέον να προστατεύσουν ούτε τα αμερικανοβρετανικά πλοία και αυτό είναι μια πραγματική και σημαντική νίκη για εμάς», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Βρετανική ασφαλιστική εταιρεία επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξε ούτε μια διέλευση, την Τρίτη προς το Ισραήλ, καθώς οι περισσότερες πλοιοκτήτριες χώρες αρνούνται να ρισκάρουν. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Υεμένη έχει ρίξει μια μακρά σκιά στη διεθνή ναυτιλία στην περιοχή. Αρκετές κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν πλέον εντελώς την περιοχή λόγω του αυξανόμενου αριθμού επιθέσεων από το τεχνολογικά υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα των Χούθι.

Οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Star Iris, δηλώνοντας ότι έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Βέβαια, ήταν ελληνόκτητο πλοίο, ενώ οι Χούθι έβαλαν κατ’ αυτού ως «πλοίου υπό αμερικανική χρήση». Οι ΗΠΑ και οι βρετανικές δυνάμεις απάντησαν άμεσα με αεροπορικές επιδρομές σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων και πυραυλικών συστημάτων. Καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, οι πιθανοί κίνδυνοι για τη διεθνή ναυτιλία παραμένουν μια αυξανόμενη ανησυχία. Το Ισραήλ έχει αναγκαστεί να φτιάξει χερσαίες οδούς μεταφοράς τροφίμων, μέσω Σαουδικής Αραβίας, ΗΑΕ και Ιορδανίας, ενώ έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές από την Τουρκία.

Yemen Official: «The ones ruling the US, UK and West is the ruling Zionist gang in London & Washington. They don’t mobilize for the interests of US & British people, but for the lobby’s interests… after the defeat of the IDF on Oct. 7, they turned the loss into a genocide.» pic.twitter.com/QasJBcpe7o

— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) February 10, 2024