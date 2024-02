Φεύγει από την Τσέλσι ο Τιάγκο Σίλβα

Την τελευταία του χρονιά στην Τσέλσι φαίνεται ότι διανύει ο Τιάγκο Σίλβα. Ο 39χρονος αμυντικός αν και είναι αρχηγός και ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής στο ρόστερ των Μπλε θα αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του αφού οι Λονδρέζοι δεν είναι διατεθειμένοι να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Ο Βραζιλιάνος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, όταν και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με την Τσέλσι, με την διοίκηση της αγγλικής ομάδας να έχει πάρει την απόφαση να μην ανανεώσουν την συνεργασία τους οι δύο πλευρές αφού ο Μπόελι θέλει να προωθήσει νέους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει πληρώσει ακριβά.

Η ηλικία του Τιάγκο Σίλβα είναι ένας παράγοντας που μπορεί να τον οδηγήσει στην έξοδο, αν και ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο τον εμπιστεύεται αρκετά αφού τον έχει χρησιμοποιήσει συνολικά σε 29 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στην σεζόν.

Η Τσέλσι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε δαπανηρές μεταγραφές κεντρικών αμυντικών, όπως ο Κόλγουιλ, ο Μπαντιασίλ και ο Κόλγουιλ και πλέον θέλει να τους αξιοποιήσει για να κάνουν… απόσβεση. Ο Τιάγκο Σίλβα θα αποχωρήσει από τους Μπλε μετά από 4 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, όπου πραγματοποίησε συνολικά 146 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League το 2021.

🚨 Todd Boehly’s Chelsea have no plans to extend Thiago Silva’s stay at Stamford Bridge beyond the summer.

(Source: Express) pic.twitter.com/oCqXA66BpN

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 13, 2024