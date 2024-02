Mε Ρούμπιο και Χουάντσο η Ισπανία στα «παράθυρα» για το Eurobasket

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε γνωστή την αποστολή της Ισπανίας για τους επερχόμενους προκριματικούς αγώνες του Eurobasket 2025.

Η παρουσία του Ρίκι Ρούμπιο είναι η μεγάλη είδηση για την αποστολή της Ρόχα, με τον πρώην ΝΒΑer να επιστρέφει πρόσφατα στην Μπαρτσελόνα. Ακόμη δεν έχει αγωνιστεί, αλλά φαίνεται πως ,ίσως. κάνει την επανεμφάνισή του στα παρκέ με την εθνική του ομάδα.

Στη 14άδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκεται και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι υπόλοιποι είναι οι εξής: Αμπάλδε, Αλοθέν, Ρ. Φερνάντεθ (Ρεάλ), Μπριθουέλα, Πάρα (Μπαρτσελόνα), Λόπεθ-Αρόστεγκι, Κλαβέρ, Πραντίγια (Βαλένθια), Σίμα, Ντίαθ (Μάλαγα), Χ. Φερνάντεθ (Τενερίφη), Σάιθ (Άλβαρκ Τόκιο).

Έχουν επίσης κληθεί πέντε νεαροί ως συμπληρωματικοί για τις προπονήσεις. Εκτός κλήσεων έμειναν λόγω ενοχλήσεων οι Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Γιουλ και Νούνιεθ.

H Iσπανία θα αντιμετωπίσει τη Λετονία στη Σαραγόσα (22/2) και το Βέλγιο στο Σαρλερουά (25/2). Στο ίδιο γκρουπ συμμετέχει και η Σλοβακία, ενώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.

