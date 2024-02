Μελίνα Τραυλού: Το μαζί, η συλλογική δυναμική είναι το κλειδί της επιτυχίας μας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, στην κατάμεστη κεντρική αίθουσα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Με υψηλή προσέλευση και απαρτία, παρουσιάστηκαν στα μέλη τα καίρια ζητήματα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από την Πρόεδρο, Μελίνα Τραυλού και τα αρμόδια μέλη του Προεδρείου.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, παρουσίασε τα πεπραγμένα του έτους που ολοκληρώθηκε, τα επιτεύγματα και τις θέσεις της Ένωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ, ακολούθησε εκδήλωση προς τιμήν του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Arsenio Dominguez, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός τόνισε τη στενή και παραγωγική συνεργασία του Υπουργείου με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Επισήμανε την άμεση και αποτελεσματική σύμπλευση στους κοινούς στόχους της αναβάθμισης του τομέα της Ναυτικής Εκπαίδευσης – ονομάζοντας, μάλιστα, το 2024 «Έτος Ναυτικής Εκπαίδευσης» – της επιτάχυνσης του εκσυγχρονισμού του νηολογίου, της ισορροπημένης και ορθολογικής μετάβασης σε μια ανταγωνιστική και πιο πράσινη ναυτιλία, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, απευθυνόμενη στον Γ.Γ. του ΙΜΟ, καθώς και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρθηκε στην εθνική, αλλά και διεθνή ηγεσία της ναυτιλίας των Ελλήνων. Στην έναρξη της ομιλίας της Προέδρου προβλήθηκαν στοιχεία της ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας, ως της ποντοπόρου και πρωτοπόρου ναυτιλίας του κόσμου.

Ολοκληρώνοντας η Πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ, που επέλεξε την Ελλάδα για την πρώτη του διεθνή επίσκεψη, μετά την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του.

Η ομιλία της προέδρου της ΕΕΕ

Ακολουθεί η ομιλία της Προέδρου ΕΕΕ στην τιμητική εκδήλωση για τον ΓΓ του ΙΜΟ:

«Αυτή είναι η Ηγέτιδα Ναυτιλία, Ποντοπόρος, Πρωτοπόρος, Ανθρώπινη, Ιστορική, Ελληνική.

Estimado Secretario General,

Υπουργέ, Υφυπουργέ,

Αρχηγέ,

Αγαπητές και αγαπητοί μας προσκεκλημένοι,

Σας καλωσορίζουμε σήμερα, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής μας Συνέλευσης, στην εκδήλωση προς τιμήν του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ, Arsenio Dominguez.

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας, Χρήστο Στυλιανίδη, για την παρουσία του, τα καλά του λόγια και την ιδιαίτερα εποικοδομητική μας συνεργασία, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του.

Η διεθνής του εμπειρία και ο αξιακός του κώδικας, αποτελούν σημαντικά εχέγγυα μίας επιτυχημένης σύμπλευσης για το καλό της ναυτιλίας, για το καλό της πατρίδας μας.

Όπως και ο Υπουργός ανέφερε, συνεργαζόμαστε στενά για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νηολογίου,

καθώς και για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, όπου η μελέτη του Ιδρύματος Ευγενίδου, στη διαμόρφωση της οποίας η Ένωση συμμετείχε ενεργά, αποτελεί την κατάλληλη βάση.

Το πεδίο αυτό αποτελεί μία ευκαιρία με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τη ναυτιλία, όσο και για τον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ως κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Ταυτόχρονα είναι και ευθύνη μας έναντι της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, της ναυτοσύνης μας, καθώς συνδέεται και με το θέμα της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του κλάδου μας.

Κύριε Υπουργέ, κρατάμε την πολιτική σας βούληση ως δέσμευση.

Είμαστε κοντά σας για να προχωρήσουμε αποτελεσματικά και γρήγορα.

Όπως ξέρετε, εμείς στη Ναυτιλία είμαστε των έργων και όχι των λόγων. Από ότι έχω καταλάβει κι εσείς.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η πορεία μας προς τη ναυτιλία του αύριο δε θα είναι ένα ταξίδι με ούριο άνεμο. Αλλά εμείς γνωρίζουμε από φουρτούνες και ανατροπές στις θάλασσες του κόσμου. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι στις τρικυμίες, χρειάζεται ψυχραιμία, αισιοδοξία, αντοχή, πίστη, πείσμα και, βέβαια, εμπιστοσύνη σε έμπειρους ανθρώπους.

Όλα αυτά συνθέτουν την ταυτότητα που προσδίδει την ισχύ και την υπεροχή της ναυτιλίας.

Αναγνωρίζουμε τη δύναμη της εμπειρίας και της ηγεσίας, που τις κρίσεις τις μετατρέπει σε ευκαιρίες.

Και έναν τέτοιο ηγέτη καλωσορίζουμε σήμερα, τον Arsenio Dominguez.

Μια προσωπικότητα της ναυτιλίας, από ένα έθνος ναυτικό και από τα σπλάχνα του ΙΜΟ, με μακρά εμπειρία σε διάφορες θέσεις του οργανισμού. Κατανοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου μας και προασπίζει τα θεμιτά συμφέροντα της ναυτιλίας διεθνώς.

Είναι γεγονός πως ο ΙΜΟ έχει πολυσύνθετο ρόλο. Να εξισορροπεί τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις επιδιώξεις των διαφορετικών τομέων της ναυτιλίας και όλων των εθνικών μελών του, πετυχαίνοντας επωφελείς λύσεις για το σύνολο του κλάδου. Για αυτό και η Ελλάδα και η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, ήταν ανέκαθεν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του οργανισμού, ασπαζόμενοι έμπρακτα τη λογική πως «η διεθνής φωνή δίνει διεθνείς λύσεις».

Μαζί, λοιπόν, προχωράμε στη ναυτιλία του μέλλοντος. Το έχουμε αποδείξει ιστορικά ότι βάζουμε πλάτη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Με υπομονή, σκληρή δουλειά, όραμα και αποτελεσματικότητα, αλλά πάνω από όλα αγάπη για τη θάλασσα.

Η ναυτιλία των Ελλήνων, με την ιστορία της και με το στόλο των 5.500 πλοίων έχει υψηλή τεχνογνωσία να προσφέρει. Να συμβάλει στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Να συμβάλει σε μία βιώσιμη παγκόσμια ναυτιλία.

Θα πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι ο ΙΜΟ περιορίζεται στο θαλάσσιο σκέλος και νομοθετεί μόνο για τα πλοία. Συνεπώς, η στάση και η επιρροή των Κυβερνήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την ολιστική επίλυση των προκλήσεων. Άρα, απαιτείται κοινή, στοχευμένη, ξεκάθαρη τοποθέτηση του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα κρίσιμα θέματά του.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών, η ανάδειξη και η προσέλκυση του ανθρώπινου κεφαλαίου ως μοχλού εξέλιξης της ναυτιλίας και πάνω από όλα η ασφάλεια, τόσο των ανθρώπων, όσο και των πλοίων, αποτελούν το επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής ατζέντας.

Κυρίες και κύριοι,

μπορεί να πλέουμε στα σύγχρονα αχαρτογράφητα νερά, αλλά ξέρουμε πολύ καλά που θέλουμε να πάμε. Έχουμε σαφείς, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους και δεν ξεχνάμε από που ερχόμαστε, τις βάσεις, τις αρχές, τις πάγιες θέσεις μας.

Dear Arsenio,

Welcome to our shipping family.

It is a great pleasure to have you with us here today. We are especially proud and honored that you chose Greece to be your first official visit as Secretary General.

We share aligned values, goals and a wider vision of a safer and sustainable future for our industry and our planet.

The Union of Greek Shipowners stands with you.

Our continuous contribution and consistent support to the mission of IMO is guaranteed.

Arsenio, may I please invite you to take the stage.»

Οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ

Ο επίτιμος προσκεκλημένος, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Arsenio Dominguez, αναφέρθηκε στη σημασία της Ελλάδας ως ναυτικό έθνος, επικροτώντας το έργο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Στη συνέχεια, παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες των προτεραιοτήτων του Οργανισμού. Τόνισε ότι η αρχή της ασφάλειας αποτελεί επίκεντρο της στρατηγικής του Οργανισμού, τονίζοντας ότι η φετινή World Maritime Day έχει ως θέμα “Navigating the Future: Safety First”. Αναφέρθηκε, επίσης, στον επιτελικό ρόλο των ναυτικών που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αντίξοες συνθήκες. Στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας και τη βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία της, καλώντας την να συνεχίσει να συμβάλει στο έργο του διεθνούς οργανισμού.

Πηγή: ΟΤ