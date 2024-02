Η μάχη με τον καρκίνο έδεσε τον βασιλιά Κάρολο με τη Σάρα Φέργκιουσον: «Συνέχισε να πολεμάς»

Οι προσωπικές τους μάχες με τον καρκίνο έφεραν πιο κοντά τον βασιλιά Κάρολο και τη δούκισσα της Υόρκης Σάρα Φέργκιουσον, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν επιστολές υποστήριξης.

Ήταν μέσα στη χρονιά που ο βασιλιάς Κάρολος και η Σάρα Φέργκιουσον διαγνώστηκαν με καρκίνο και φέρονται να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο με εγκάρδιες επιστολές.

Ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατό

Η 64χρονη Σάρα Φέργκιουσον, που στο παρελθόν έχει δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού, διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο του δέρματος, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος έχει άγνωστη μορφή καρκίνου.

Ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τη θεραπεία του σε νοσοκομείο του Λονδίνου αυτή την εβδομάδα και φέρεται να είναι εντελώς θετικός για την πρόγνωσή του. «Ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατό».

Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής της με καρκίνο, ο βασιλιάς Κάρολος έγραψε στη δούκισσα της Υόρκης για να της προσφέρει την υποστήριξή του και τις ευχές του.

Η Σάρα Φέργκιουσον ανταπέδωσε από τότε τη χειρονομία μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσης του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

«Ο βασιλιάς Κάρολος και η Σάρα Φέργκιουσον αγαπούν απίστευτα ο ένας τον άλλον και τώρα έχουν δεθεί μετά τη διάγνωσή τους και ανταλλάσσουν επιστολές» αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή.

«Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που επηρεάζει τόσα πολλά άτομα και τις οικογένειές τους και είναι σαφές ότι η επιπλέον υποστήριξη από τους αγαπημένους και την εκτεταμένη κοινότητα του καρκίνου μπορεί να βοηθήσει πολύ».

«Συνέχισε να πολεμάς»

Ήταν μέσα στην εβδομάδα που η Σάρα Φέργκιουσον βρέθηκε σε έναν φιλανθρωπικό έρανο για τον καρκίνο και έδωσε μια ομιλία στην οποία μοιράστηκε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον βασιλιά Κάρολο, προτρέποντάς τον να συνεχίσει να αγωνίζεται.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την καλοσύνη σας να στηρίξετε τα μέλη της οικογένειάς μου που περνούν δύσκολες σγιμές. Και ευχόμαστε σε όλους τα καλύτερα, σε κάθε οικογένεια στον κόσμο, που έχουν διαγνωστεί ή περνάνε μια δύσκολη στιγμή. Τους ευχόμαστε να είναι καλά.

Και φυσικά στον κουνιάδο μου, σου ευχόμαστε να είσαι καλά, συνέχισε να πολεμάς» σημείωσε χαρακτηριστικά η Σάρα Φέργκιουσον που μίλησε στην εκδήλωση Cancer Alliance of Help and Hope στη Φλόριντα. «Η συμμαχία για τον καρκίνο αφορά την ελπίδα, και δεν υπάρχει αρκετή ελπίδα στον κόσμο. Για όποιον υποφέρει από χαμηλή ελπίδα, για όποιον πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί, είναι απόλυτη ανοησία», υπογράμμισε.