Γαλλία: Πέθανε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ρομπέρ Μπαντεντέρ

Ο Ρομπέρ Μπαντεντέρ, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης επί προεδρίας του σοσιαλιστή Φρανσουά Μιτεράν, ο Μπαντεντέρ είχε διατελέσει επίσης πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου. Ο Ρομπέρ Μπαντεντέρ ήταν αυτός που κατήργησε την θανατική ποινή στη Γαλλία το 1981.

Robert Badinter a fait honneur à la France et à la République.

Jeune député, j’ai été fier, simplement, de voter l’abolition de la peine de mort le 18 Septembre 1981. Et de poursuivre depuis, un dialogue régulier et passionnant avec cet homme d’Etat français et européen. Grand… https://t.co/AabntXjedb

