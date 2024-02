Η πρώτη αντίδραση του πρίγκιπα Γουίλιαμ μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της διάγνωσης του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε δημόσια για πρώτη φορά.

«Εκτιμούμε πραγματικά την καλοσύνη όλων» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ καθώς έφτασε σε ένα εορταστικό δείπνο για την υποστήριξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης Air Ambulance.

Prince William asked about his father he said: ‘we really appreciate everyone’s kindness’ pic.twitter.com/ibQFmlwDqv

