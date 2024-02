Μπιάνκα Σενσόρι: Η εμφάνιση στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ φορώντας διαφανές αποκαλυπτικό αδιάβροχο

Αντικείμενο σχολιασμού των lifestyle δημοσιογράφων ανά τον πλανήτη είναι οι προκλητικές εμφανίσεις της Μπιάνκα Σενσόρι. Το ίδιο συνέβη και με την τελευταία της, η οποία πραγματικά εντυπωσίασε.

Η 29 χρονη εμφανίστηκε στο πλευρό του ράπερ φορώντας ένα διαφανές αδιάβροχο μέσα από το οποίο δεν φορούσε σχεδόν τίποτα. Το αδιάβροχο είχε γραμμένες κάποιες λέξεις προκειμένου να κρύψει κάποια από τα απόκρυψα σημεία της Σενσόρι, με την ίδια να κρατά το κινητό της τηλέφωνο με τέτοιο τρόπο, όπως σημειώνει η New York Post, για να προστατεύσει την κάτω ιδιωτική της περιοχή.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες της Σενσόρι καταγράφηκαν στο Λος Άντζελες με τον Κάνιε Γουέστ να φοράει ένα εκρού πόντσο και μια μαύρη μάσκα στο πρόσωπό του.

#Yeezy takes wife #BiancaCensori out for a naked stroll in stormy LA wearing a see-through raincoat because… well, nothing seals in freshness like plastic wrap! pic.twitter.com/IC73Eko9oP

They have so much money. Can’t he get proper clothes to wear? If this is fashion, then God save

Bianca Censori puts everything on display in a clear raincoat while out with Kanye West https://t.co/QeuDTVwWCH via @pagesix

— Venugopal Narayanan Potti (@vpotti) February 7, 2024