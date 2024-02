Κίνα: Εργαζόμενος καλείται να πληρώσει 25 εκατομμύρια δολάρια για μια... βιντεοκλήση με τον διευθυντή του

Υπάλληλος πολυεθνικής εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ καλείται να πληρώσει το αστρονομικό ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς έπεσε θύμα απατεώνων οι οποίοι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν τον σωσία του διευθυντή του, με τον οποίο μίλησε σε βιντεοκλήση.

Ο άτυχος εργαζόμενος πίστευε ότι στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και οι συνάδερφοί του αλλά όλοι τους ήταν στην πραγματικότητα ψηφιακές αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσω της τεχνολογίας deepfake, δήλωσε η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ σε ενημέρωση την Παρασκευή.

«Στην τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετείχαν πολλά πρόσωπα, αποδεικνύεται ότι όλοι όσοι είδε ήταν ψεύτικοι» είπε ο ανώτερος επιθεωρητής, Chan Shun-Ching, σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Chan δήλωσε ότι ο εργαζόμενος είχε υποψίες πως κάτι δεν πήγαινε καλά αφού έλαβε ένα e-mail από τον «οικονομικό διευθυντή» της εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικά, ο εργαζόμενος υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για email ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), καθώς μιλούσε για την ανάγκη διεξαγωγής μυστικής συναλλαγής.

Δυστυχώς, οι αμφιβολίες του εξαφανίστηκαν γρήγορα μετά τη βιντεοκλήση, επειδή όλοι οι συμμετέχοντες έμοιαζαν και μιλούσαν ακριβώς όπως οι συνάδερφοί του.

Πιστεύοντας ότι όλοι οι άλλοι στην κλήση ήταν αληθινοί, ο εργαζόμενος συμφώνησε να μεταφέρει συνολικά 200 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ – περίπου 25,6 εκατομμύρια δολάρια, είπε ο επιθεωρητής, σύμφωνα με το CNN.

