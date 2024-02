Η Gen Z ερωτεύεται το δαχτυλίδι με το οποίο ο Γάλλος ποιητής Jean Cocteau δήλωσε το πάθος στην ερωμένη του

«Το ραντεβού με τη Marie-Laure Cérède, δημιουργική διευθύντρια ρολογιών και κοσμημάτων της Cartier, γίνεται σε ένα διαμέρισμα στην κορυφή ενός κομψού κτιρίου που βρίσκεται στη λεωφόρο Bosquet, στο Παρίσι» γράφει ο Martín Bianchi στην El Pais και συνεχίζει:

«Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, υπάρχουν πολλοί άνδρες με μαύρα -σεκιούριτι. Σε ένα από τα δωμάτια, με τεράστια παράθυρα από τα οποία φαίνεται ο Πύργος του Άιφελ σε όλο του το μεγαλείο, υπάρχει ένα πιάνο και, πάνω από αυτό, ασημένιες κορνίζες με φωτογραφίες του Gary Cooper, του Alain Delon, της Romy Schneider, της Jacqueline Bisset, της Grace Kelly και άλλων εμβληματικών ηθοποιών. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι καθένας από αυτούς τους αστέρες φορούσε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της Cartier στο δάχτυλο του: το Trinity de Cartier, με τα τρία δαχτυλίδια διαφορετικού χρώματος χρυσού πλεγμένα στο άπειρο.

Ο Louis Cartier, εγγονός του ιδρυτή της πολυτελούς μάρκας Cartier, σχεδίασε το δαχτυλίδι Trinity το 1924, σκεπτόμενος τον αριθμό τρία. Από την αρχαιότητα, θεωρείται ο τέλειος αριθμός. Τα τρία δαχτυλίδια σε ένα, τα οποία έφεραν επανάσταση στον χώρο των κοσμημάτων πριν από 100 χρόνια, αναφέρονταν στον Louis και στα δύο αδέλφια του, τον Pierre και τον Jacques, κληρονόμους της ακμάζουσας αυτοκρατορίας που ίδρυσε ο παππούς τους. Τα τρία δαχτυλίδια παραπέμπουν επίσης στα τρία καταστήματα που είχε τότε η εταιρεία, στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Το δαχτυλίδι υλοποιούσε επίσης μια έννοια που είναι πλέον πολύ δημοφιλής: Την ποικιλομορφία. Τρία διαφορετικά στοιχεία –ένας χρυσός κύκλος, ένας ροζ και ένας λευκόχρυσος- ενώνονται και σχηματίζουν αρμονικά μια ενότητα. Η Αγία Τριάδα του κοσμήματος, η οποία γιορτάζει έναν αιώνα ζωής, έχει γίνει σύμβολο της αγάπης σε όλες τις μορφές της: την παιδική, την οικογενειακή, τη φιλική και τη συζυγική. Είναι ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα μεταξύ των πελατών που επιθυμούν να δηλώσουν την αγάπη τους για κάποιον… ή για τον εαυτό τους.

Did you know that the Trinity de Cartier ring has been sold one million times all over the world? (including the ones worn by Lady Di and Emmanuel Macron) 💍 pic.twitter.com/PWbjr8nqwy

— Vogue France (@VogueFrance) March 17, 2021