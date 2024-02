Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Κυνηγάκης (pic, vid)

Το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού εξασφάλισε ο Αλκης Κυνηγάκης, στο αγώνισμα των 10χλμ. κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.

Ο Ελληνας αθλητής κατετάγη 13ος στην κούρσα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου της Ντόχα, θέση που είναι αρκετή για να του δώσει το δικαίωμα να συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Κριστόφ Ρασόφσκι, με δεύτερο τον Γάλλο Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ και τρίτο τον Βρετανό Χέκτορ Πάρντοου.

Follow LIVE the Men’s 10km!@Paris2024 qualification spots are at stake!

More https://t.co/hTQjEfOELO pic.twitter.com/LGwXMzNZDD

— World Aquatics (@WorldAquatics) February 4, 2024