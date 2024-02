Λονδίνο: Άντρας σκοτώθηκε πέφτοντας από την οροφή μουσείου

Ένας άντρας σκοτώθηκε πέφτοντας από την οροφή του μουσείου Tate Modern στο Λονδίνο, παρουσία αρκετού κόσμου από κάτω.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία έφτασε περίπου στις 10:45 π.μ. την Παρασκευή δήλωσε ότι ο άνδρας πέθανε επιτόπου.

Λίγα λεπτά αργότερα δεκάδες τουρίστες και μαθητές έφτασαν στο εμβληματικό μουσείου σύγχρονης τέχνης για να βρουν όλες τις εισόδους κλειστές και τα ρολά κατεβασμένα.

Το μουσείο με τη σειρά του ανακοίνωσε στους επισκέπτες ότι θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας λόγω του περιστατικού.

A man died Friday after falling from the Tate Modern art gallery, one of London’s busiest tourist attractions, police said. https://t.co/VpnPHA4IVk

— The Washington Times (@WashTimes) February 2, 2024