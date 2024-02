«Ο Εμπαπέ επέλεξε τη Ρεάλ Μαδρίτης» (pic)

Τέλος στο… σίριαλ για το που θα καταλήξει το ερχόμενο καλοκαίρι ο Κιλιάν Εμπαπέ βάζει η «Parisien», που υποστηρίζει πως ο Γάλλος πήρε την απόφασή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα της έγκυρης εφημερίδας, ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν επέλεξε τη Ρεάλ Μαδρίτης ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Προς το παρών φυσικά δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε έχουν πέσει υπογραφές με τους Μαδριλένους, όμως η «Parisien» έρχεται να προστεθεί στον… χορό που έχουν στήσει διάφορα Μέσα ανά την Ευρώπη, όπως η «BILD», η «Marca» και το «Foot Mercato», και υποστηρίζουν κάτι ανάλογο.

Ως γνωστόν η Ρεάλ περιμένει με ανυπομονησία τον Εμπαπέ, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να έχει δηλώσει ουκ ολίγες φορές τον θαυμασμό του για τον Γάλλο. Απομένει να φανεί εάν επιβεβαιωθεί το σχετικό ρεπορτάζ και εάν ο Γάλλος σούπερ σταρ μετακομίσει μόνιμα στην Ισπανία για χάρη της Ρεάλ Μαδρίτης.

