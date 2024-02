Που είναι χαμένα τα φυσιολογικά ανθρώπινα δόντια;

Μήπως κάποια από τις αγαπημένες σας διασημότητες έχει αρχίσει να μοιάζει λίγο παράξενη τον τελευταίο καιρό; Σαν κάτι να είναι διαφορετικό στο πρόσωπό τους, αλλά δεν μπορείτε να το εντοπίσετε.

Ή ίσως μπορείτε εύκολα να το εντοπίσετε: τα φυσικά, κάπως λοξά δόντια τους έχουν μεταμορφωθεί σε όμοια, απόλυτα ομοιόμορφα, απόλυτα λευκά, ενδεχομένως ελαφρώς υπερβολικά μεγάλα για το στόμα τους, δόντια.

Από τα είδωλα της K-pop μέχρι τους A-listers του Χόλιγουντ, οι οδοντιατρικές «παρεμβάσεις» γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς μεταξύ των πλούσιων και των διάσημων της κοινωνίας.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι τόσο ενθουσιώδεις με τα ομοιόμορφα, λαμπερά λευκά και εντελώς ίσια δόντια. Πολλοί άνθρωποι έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους μήνες για να υποστηρίξουν ότι οι όψεις στερούν από το πρόσωπο την προσωπικότητά σας και μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εμφάνιση σας.

saw the tweet about his veneers and had to see for myself….. i feel sick to my stomach i do. What are we doing to our beautiful kings pic.twitter.com/zktKg1lHFS

— Grace (@gracecamille_) December 10, 2023