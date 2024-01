Ολυμπιακός: Οι 11 του Καρβαλιάλ για το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα (pic)

Με 4-2-3-1 και τον Όρτα δίπλα στον Έσε παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Κάρλος Καρβαλιάλ στο αποψινό εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα (19:30) για την 20η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Κίνι, Ρέτσο, Ντόι και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Όρτα και Εσε θα είναι στα χαφ, με τους Φορτούνη, Μασούρα και Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον Φραν Ναβάρο.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος, Ντόι, Ορτέγκα, Όρτα, Εσε, Φορτούνης, Μασούρας, Μαρτίνς και Ναβάρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAS #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/CjhTnmjuPo

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2024