Ηνωμένο Βασίλειο: Στις φλόγες «τυλίχθηκε» κτίριο στο Λίβερπουλ – Φόβοι για κατάρρευση

Στις φλόγες «τυλίχθηκε» τετραώροφο κτίριο στην καρδιά του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το οποίο μάλιστα υπάρχουν φόβοι κατάρρευσης.

Εκατοντάδες πολίτες εγκατέλειψαν άρον-άρον τα σπίτια τους

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση τόσο των ενοίκων της πολυκατοικίας, όσο και της ευρύτερης περιοχής, αφού πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, αλλά και με βίντεο και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, με ένα μαύρο σύνεφο καπνού να σκεπάζει την περιοχή. Παράλληλα, ζήτησαν από κατοίκους στην περιοχή που δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα μαγαζιά τους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Υπό κατάρρευση το κτίριο

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, το φλεγόμενο κτίριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η φωτιά έχει κατασβεσθεί, αλλά το κτίριο δείχνει σημάδια κατάρρευσης. Από την πυρκαγιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας.

Άγνωστο είναι που θα φιλοξενηθούν οι άνθρωποι που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται «στάχτες», ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε αυτά.

Δείτε βίντεο:

Closer view of the fire in Liverpool…. pic.twitter.com/XvlQqbSggX — Chris Chambers (@Chris_Chambo_) January 27, 2024