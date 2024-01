«Χρυσή» συμμετοχή στο «Big Brother» – Ο θείος της Κέιτ Μίντλετον μπαίνει στο ριάλιτι

Μια ανατρεπή συμμετοχή φαίνεται πώς θα έχει το «Big Brother UK» η οποία χτυπά «φλέβα χρυσού». Την ώρα που η Κέιτ Μίντλετον αναρρώνει στο νοσοκομείο, έγινε γνωστό ότι οι υπεύθυνοι της παραγωγής του ριάλιτι των διασημοτήτων, φέρεται να έχουν προσεγγίσει τον θείο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Gary Goldsmith, προκειμένου να συμμετέχει στο σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού».

Ο επιχειρηματίας, 58 ετών, φέρεται να έχει υπογράψει μια συμφωνία με την παραγωγή για συμμετοχή στο Celebrity Big Brother, το οποίο επιστρέφει ύστερα από έξι χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το «The Sun», o Gary Goldsmith, αδελφός της μητέρας της Κέιτ Μίντλετον, Carole, φέρεται να υπέγραψε το συμβόλαιο αυτή την εβδομάδα, ενώ είχε προσπαθήσει να μπει στο I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! το 2023.

Ανυπομονεί να μπει στο «Big Brother»

Πηγές από την εκπομπή λένε ότι οι παραγωγοί είναι χαρούμενοι που έδωσαν τα χέρια με τον 58χρονο λόγω των δεσμών του με τη βασιλική οικογένεια και λόγω της τάσης του να λέει αυτό που σκέφτεται, ιδιαίτερα για τον κουνιάδο της Κέιτ, τον πρίγκιπα Χάρι.

Η προβολή του Big Brother των διασημοτήτων αναμένεται να αρχίσει τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την Daily Mail, θα συμμετέχουν επίσης ο επιχειρηματίας Levi Roots του Dragons Den και ο μουσικός διευθυντής Louis Walsh. Πηγές είπαν στην The Sun για τον Mr Goldsmith: «Ο Gary προσπαθεί να μπει στο Celebrity Big Brother. Ολοκληρώθηκαν οι όροι της συμφωνίας σήμερα και ανυπομονεί να μπει στο σπίτι».

Ένας εκπρόσωπος της παραγωγής CBB είπε στη Sun: «Όλα τα ονόματα είναι καθαρά εικασίες σε αυτό το στάδιο».

Το «I’m A Celeb» και τα σκάνδαλα

Τα αφεντικά του ITV φέρεται να ήταν σε επαφή με τον κ. Goldsmith – ο οποίος, γράφοντας για την Mail πριν από ένα χρόνο, είχε κριτικάρει την αυτοβιογραφία του Χάρι, Spare – από τότε που έκανε οντισιόν για το I’m A Celeb. Η οντισιόν είχε καταλήξει σε αποτυχία, καθώς φέρεται ότι οι υπεύθυνοι ανησυχούσαν ότι θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια, αλλά οι επικεφαλής του Big Brother πιστεύουν ότι το αυθόρμητο στιλ του θα ταιριάζει στο ριάλιτι.

Η πηγή πρόσθεσε: «Η ομάδα του CBB τον λατρεύει λόγω του δεσμού του με την Κέιτ και του γεγονότος ότι είναι δυναμικός και φωνακλάς και δεν συγκρατείται. «Έχει ξεκαθαρίσει ότι θα μιλήσει για τα πάντα και για οτιδήποτε, και είναι αρκετά ειλικρινής όταν πρόκειται για τον Χάρι και τη Μέγκαν. Θα μπορούσε να είναι φλέβα χρυσού για την τηλεόραση και το ITV το ξέρει. Η συμφωνία που υπέγραψε είναι για καλά λεφτά ».

Ο κ. Goldsmith ήταν καλεσμένος στον γάμο του Γουίλιαμ και της Κέιτ το 2011. Το όνομά του έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένης μίας φωτογραφίας με ναρκωτικά στην Ίμπιζα που είχε δει το φως της δημοσιότητας. Ο ίδιος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν και για ενδοοικογενειακή βία, χωρίς να εκτίσει ποινή φυλάκισης. Συγκεκριμένα, είχε επιτεθεί στην σύζυγό του Τζούλι-Αν, μπροστά στο σπίτι τους και ενώ επέστρεφαν από μία φιλανθρωπική εκδήλωση.