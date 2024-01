Το… κλάμα του Γκουαρντιόλα και ένα «πρωταπριλιάτικο αστείο»: Χαμός για Κλοπ στα social! (pics)

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι ο Γιούργκεν Κλοπ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της φετινής σεζόν.

Συγκεκριμένα, με μήνυμά του μέσω των social media της Λίβερπουλ, ο Γερμανός τεχνικός έκανε γνωστή την επιθυμία του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των «Reds» στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει πανικό στα social media, με τους υποστηρικτές των «Reds» να αντιδρούν ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος με το… κλάμα του Πεπ Γκουαρντιόλα όταν έφυγε ο Σέρχιο Αγκουέρο από τη Μάντσεστερ Σίτι, άλλος μιλάει για πόνο άνευ προηγουμένου, ενώ ένας χρήστης του «X» ευελπιστεί πως όλο αυτό είναι ένα… πρωταπριλιάτικο αστείο Γενάρη μήνα!

Οι αντιδράσεις είναι πάρα, ΜΑ ΠΑΡΑ, πολλές…

Δείτε τα σχόλια μερικών χρηστών του «Χ»:

After this season we’ll never see – Klopp fist pump to the Kop – Klopp memes – Klopp’s box office press conferences – Klopp’s wild celebrations – Klopp hyping up the crowd – Klopp hugging Liverpool players after game Im finished… pic.twitter.com/wFPo6zAqld — Vision 🇺🇾 (@Lfc__vision) January 26, 2024

I’ll never get to watch an Anfield Champions League night under Klopp ever again. pic.twitter.com/LCI7GG7xCo — Laurie (@LFCLaurie) January 26, 2024

Just thought of Klopp on the bus parade at the end of May, waving goodbye. pic.twitter.com/xkhkfTQacb — Laurie (@LFCLaurie) January 26, 2024

When people will ask to describe what Klopp-ball is/was, this is the goal that always springs to mind… he does/did it differently. pic.twitter.com/IB8VP383LW — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) January 26, 2024

when I realised it wasn’t a fake account dropping the Klopp news pic.twitter.com/k2pS8BFflQ — Josh🩸 (@_lfcjosh) January 26, 2024

This will be the last season of us getting Klopp memes… pic.twitter.com/oDhRoSxusB — Vision 🇺🇾 (@Lfc__vision) January 26, 2024

Klopp’s classic XI (total number of games started together: one) pic.twitter.com/hYlR0sBFHB — Duncan Alexander (@oilysailor) January 26, 2024