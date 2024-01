Ρόμπερτ Ντε Νίρο: H αδυναμία του στην 9 μηνών κόρη του

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι τρισευτυχισμένος πατέρας 7 παιδιών. Τον τελευταίο χρόνο απέκτησε ένα κοριτσάκι. Ο ηθοποιός θέλησε να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε όσους τον επέκριναν που έγινε ξανά πατέρας στα 80 του χρόνια. Ο σταρ του «Goodfellas» μίλησε για τη μικρή Τζία που ήρθε στη ζωή πριν από 9 μήνες και στη διάρκεια της συνέντευξής του, συγκινήθηκε.

Ο ηθοποιός μίλησε στο«AARP: The Magazine» για τον ρόλο του πατέρα και ειδικότερα για τη μικρότερη κορούλα του.

«Τα πάντα από τα οποία είμαι απορροφημένος ή με ανησυχούν ή το ένα και το άλλο, απλά φεύγουν όταν την κοιτάζω. Επομένως, αυτό από μόνο του είναι θαυμάσιο. Εκείνη έχει έναν πολύ γλυκό τρόπο να σε κοιτάζει και να σε καταλαβαίνει… Επομένως, δεν γνωρίζω πώς θα πάει όλο αυτό με εκείνη αργότερα, όταν μεγαλώσει, όμως σκέφτεται και παρατηρεί τα πάντα και παρακολουθεί. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Οπότε, ξέρετε, είμαι ένας 80χρονος μπαμπάς και είναι υπέροχο και θέλω να βρίσκομαι κοντά της για όσο περισσότερο μπορέσω, για να την απολαύσω».

