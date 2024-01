Ιαπωνία: Εμπρηστής καταδικάστηκε σε θανατική ποινή – 36 άνθρωποι τα θύματά του

Άνδρας καταδικάστηκε σήμερα στην εσχάτη των ποινών στην Ιαπωνία για τον εμπρησμό τον Ιούλιο του 2019 ενός στούντιο animation στο Κιότο, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους.

Ο 45χρονος Σίνζι Αόμπα έβαλε φωτιά στο στούντιο Kyoto Animation για να πάρει εκδίκηση, ένα έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στην Ιαπωνία και θεωρείται το πλέον πολύνεκρο που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο Αόμπα κατηγορούνταν για πέντε αδικήματα, μεταξύ των οποίων αυτό της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και του εμπρησμού. Η εισαγγελία είχε ζητήσει τον προηγούμενο μήνα να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά ήταν νεαροί εργαζόμενοι στο στούντιο Kyoto Animation, γνωστό και ως «KyoAni». Περισσότεροι από 30 άλλοι τραυματίστηκαν.

«Δεν πίστευα ότι θα πέθαιναν τόσοι άνθρωποι και νομίζω τώρα ότι το παράκανα», είχε δηλώσει ο κατηγορούμενος την πρώτη ημέρα της δίκη του, τον Σεπτέμβριο.

«Πιστεύω ότι πρέπει να πληρώσω για το έγκλημά μου (με αυτή την ποινή)», είπε στον Δεκέμβριο, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιθυμία των οικογενειών των θυμάτων να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.

Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ο Αόμπα εισέβαλε στο κτίριο του στούντιο και έριξε βενζίνη προτού βάλει φωτιά φωνάζοντας: «Θα πεθάνετε».

Οι πυροσβέστες είχαν χαρακτηρίσει την πυρκαγιά «πρωτοφανή» και είχαν υπογραμμίσει ότι η κατάσβεσή της, αλλά και η διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο, ήταν «εξαιρετικά δύσκολες».

Ο Αόμπα ήθελε να εκδικηθεί το στούντιο διότι ήταν πεπεισμένος ότι του είχε κλέψει μία ιδέα για σενάριο, κάτι που το Kyoto Animation αρνούνταν κατηγορηματικά. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου «παραληρηματικό».

