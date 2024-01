Επίσημο: Στη Mάντσεστερ Σίτι το next best thing του αργεντίνικου ποδοσφαίρου (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει το δίχτυα της στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, προκειμένου να βρει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές σε μικρή ηλικία και να τους εντάξει στο δυναμικό της.

Όπως ανακοίνωσαν οι Πολίτες, ο Κλαούντιο Ετσεβέρι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028, με τον αγγλικό σύλλογο να καταβάλει για την αγορά του 25.000.000 ευρώ στην Ρίβερ Πλέιτ.

Ο 18χρονός μεσοεπιθετικός θεωρείται το παιδί-θαύμα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ήδη «κουβαλάει» πάνω του το προσωνύμιο «νέος Μέσι», λόγω του στιλ παιχνιδιού του και της σωματοδομής του. Ο «Ντιαμπλίτο» (δηλ. μικρός διάβολος) όπως τον αποκαλούν στην Αργεντινή θα παραμείνει στους «μιλιονάριος» μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και στην συνέχεια θα ενταχτεί στους Γαλάζιους του Μάντσεστερ.

Ο Ετσεβέρι, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ρίβερ Πλέιτ και πραγματοποίησε 6 εμφανίσεις την προηγούμενη σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρτιν Ντεμικέλις, ενώ με τις μικρές ομάδες της Εθνικής Αργεντινής έχει αγωνιστεί σε 23 παιχνίδια με απολογισμό 12 γκολ.

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️

Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.

More info ⤵️

— Manchester City (@ManCity) January 25, 2024