ΗΠΑ: «Πιστέψαμε στον λόγο του Θεού» – Πάστορας «τσέπωσε» 1.3 εκατομμύρια από πιστούς σε κρυπτονομίσματα

Αντιμέτωπος με απάτη είναι ο ηγέτης μιας διαδικτυακής εκκλησίας, ο οποίος κατηγορείται ότι «τσέπωσε» 1,3 εκατομμύρια δολάρια από ακολούθους του μέσω ενός σχεδίου με κρυπτονομίσματα.

Μάλιστα παρόλο που παραδέχθηκε την απάτη με τα κρυπτονομίσματα και ότι όντως «έφαγε» τα χρήματα από τους πιστούς ο πάστορας απέδωσε την κίνησή του σε «θέλημα του Θεού», καθώς όπως είπε ο Μεγαλοδύναμος ήταν αυτός που τον ώθησε στα crypto.

Ο Ελί Ρεγκαλάντο και η σύζυγός του, Κέιτλιν, προωθούσαν το κρυπτονόμισμά τους, INDXcoin, σε χριστιανικές κοινότητες στο Ντένβερ του Κολοράντο, υποστηρίζοντας ότι ο Θεός του είπε ότι οι άνθρωποι θα γίνουν πλούσιοι αν επενδύσουν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η Αρχή Κεφαλαιαγοράς του Κολοράντο.

Συγκέντρωσαν σχεδόν 3,2 εκατ. δολάρια από περισσότερα από 300 άτομα και τουλάχιστον 1,3 εκατ. δολάρια από αυτά πήγαν απευθείας στο ζευγάρι ή «χρησιμοποιήθηκαν για το προσωπικό τους όφελος», αναφέρεται σε καταγγελία που κατατέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Ντένβερ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα φέρεται να δαπανήθηκαν σε ένα Range Rover, πολυτελείς τσάντες, κοσμήματα, προσωπικό σπιτιού, ενοικιάσεις σκαφών και περιπέτειες με snowmobile, ανέφερε το NBC News.

Σε ένα βίντεο-δήλωση προς τους οπαδούς του την περασμένη εβδομάδα, που δημοσιεύτηκε στο φόρουμ της κοινότητας INDXcoin, ο Ρεγκαλάντο υποστήριξε ότι οι κατηγορίες ότι «τσέπωσαν» 1,3 εκατ. δολάρια «είναι αληθινές».

«Οι κατηγορίες είναι ότι η Κέιτλιν και εγώ βάλαμε στην τσέπη μας 1,3 εκατ. δολάρια και θέλω απλώς να… πω ότι είναι αληθινές. Υπήρξαν 1,3 εκατομμύρια που αφαιρέθηκαν από, νομίζω, 3,4 εκατομμύρια δολάρια, αλλά από τα 1,3 εκατομμύρια, μισό εκατομμύριο δολάρια πήγαν στην εφορία και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια πήγαν σε μια ανακαίνιση σπιτιού που μας είπε ο Κύριος να κάνουμε. Δεν θέλω να μασήσω τα λόγια μου ή να ξεφύγω, αλλά θέλω να… σας πω πώς φτάσαμε εδώ. Δεν ήταν ότι είχαμε ένα εκατομμύριο δολάρια να κάθονται εκεί και αποφασίσαμε να τρελαθούμε με αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Εξήγησε ότι το 2021, ο Κύριος τους είπε να «απομακρυνθούν» από την προηγούμενη εταιρεία τους και «μας οδήγησε στο κρυπτονόμισμα», αλλά ότι «το κρυπτονόμισμα αποδείχθηκε απάτη», την οποία δεν δημιούργησαν.

Στη συνέχεια ρώτησε «τον Κύριο» τι θα έπρεπε να κάνει και τότε Εκείνος του απάντησε ότι θα έπρεπε «να το χτίσει αυτό με τον τρόπο που πρέπει να γίνει».

Μάλιστα παρόλο που παραδέχθηκε ότι «τσέπωσε» τα χρήματα των πιστών, ο πάστορας σκοπεύει όταν εμφανιστεί στο δικαστήριο να πει ακριβώς τι συνέβη και πως όλα ήταν «θέλημα Θεού».

«Θα πάμε στο δικαστήριο και θα υποστηρίξουμε την υπόθεσή μας και θα πούμε γιατί το κάναμε, και εδώ είναι όλες οι ημερολογιακές εγγραφές που οδηγούν σε αυτό, αλλά, ναι, συμφωνούμε, το κάναμε αυτό. Πιστέψαμε τον Θεό στον λόγο του και πουλήσαμε ένα κρυπτονόμισμα χωρίς σαφή έξοδο. Αυτό για το οποίο εξακολουθούμε να πιστεύουμε είναι ότι ο Θεός θα κάνει ένα θαύμα. Ο Θεός θα κάνει ένα θαύμα στον χρηματοπιστωτικό τομέα», είπε ακόμα ο πάστορας απευθυνόμενος στους πιστούς του.

An online pastor was charged in CO for a $1.3 million crypto scam. He’s released a 9-minute-long video explaining that the Lord told him to sell a cryptocurrency with no clear exit», and spend some of the proceeds on «a home remodel the Lord told us to do».

