Ψάχνουν προπονητή οι Μπακς: Τέλος ο Έιντριαν Γκρίφιν

Τέλος ο Έιντριαν Γκρίφιν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς…

Έπειτα από 43 αγώνες και ρεκόρ 30-13 ο Αμερικάνος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα για αλλαγή.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πρώτο φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο πολύπειρος, Ντοκ Ρίβερς ο οποίος είχε στεφθεί πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008. Μέχρι να βρουν οι Μιλγουόκι Μπακς τον επόμενο προπονητής τους, στον πάγκο τους θα βρίσκεται ο Τζο Προύντι (σ.σ μέχρι τώρα βοηθός του Γκρίφιν), ο οποίος θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή.

Οσον αφορά στον Ντοκ Ρίβερς, ο 62χρονος έχει κοουτσάρει τους Ορλάντο Μάτζικ (1999-2003), τους Μπόστον Σέλτικς (2004-2013), τους Λος Άντζελες Κλίπερς (2013-20) και τους Φιλαντέλφια Σίξερς (2020-2023), κατακτώντας ένα πρωτάθλημα με τους Κέλτες το 2008. Μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή, που μπορεί να βοηθήσει πολύ τους Μιλγουόκι Μπακς.

The Milwaukee Bucks are firing head coach Adrian Griffin, sources tell @TheAthletic @Stadium . pic.twitter.com/uQESJrkOP3

Doc Rivers has emerged as a serious candidate to become the Milwaukee Bucks new head coach, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/GveEWIozO3

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2024