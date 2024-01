Κίνηση – ματ της Γιουνάιτεντ στη Σίτι (pic)

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί εποχής Σερ Τζίμ Ράτκλιφ είναι γεγονός!

Ο Μπεράντα θα διαδεχθεί τον Ρίτσαρντ Άρνολντ, ο οποίος άφησε τη θέση του ως CEO στο «Ολντ Τράφορντ» πριν εγκριθεί η αγορά του 25% των μετοχών του Τζιμ Ράτκλιφ από την οικογένεια των Γκλέιζερς, ενώ η έναρξη των καθηκόντων του θα οριστεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Το αξιοσημείωτο με τον Μπεράντα είναι πως πρόκειται για τον πρώην επικεφαλής ποδοσφαιρικό διευθυντή του City Football Group, δηλαδή της εταιρείας που κατέχει τη Μάντσεστερ Σίτι, και άλλους συλλόγους, όπως η Χιρόνα και η New York City FC, ενώ κατά πολλούς είναι ένας από τους «αρχιτέκτονες» του οικοδομήματος των Πολιτών που έχει σαρώσει όλους τους πιθανούς τίτλους τα τελευταία χρόνια.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ θα συνεχίσει ως προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, πρόσθεσε η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μια «μεταγραφή» που δυναμώνει πολύ τους Κόκκινους Διάβολους στο οργανωτικό κομμάτι και σηματοδοτεί τη νέα εποχή στον βρετανικό σύλλογο, ενώ παράλληλα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Μάντσεστερ Σίτι.

We are pleased to announce the appointment of Omar Berrada as our new Chief Executive Officer.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 20, 2024