Το εντυπωσιακό με τις αλλαγές του Αρτέτα και η... δύναμη πυρός της Άρσεναλ (pics+vid)

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Άρσεναλ το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας για την 21η αγωνιστική της Premier League, με τους παίκτες του Μικέλ Αρτέτα να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο του Έμιρειτς και να φτάνουν σε μια άνετη και επιβλητική νίκη με 5-0. Δύο γκολ από τον Γκάμπριελ στο 11’ και στο 37’ έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη της Αρσεναλ, με τον Τροσάρ στο 59’ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ο Μαρτίνελι με άλλα δύο γκολ στις καθυστερήσεις (90+4’, 90+5’) έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Κανονιέρηδων.

Ένα σόου από τους ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα.

Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι σταμάτησαν το αρνητικό σερί που «έτρεχαν» το τελευταίο διάστημα, μετά την ισοπαλία με την Λίβερπουλ (1-1) και τις ήττες από Γουέστ Χαμ (0-2) και Φούλαμ (1-2) και έφτασαν τους 43 βαθμούς.

No one responds better to being dropped than Gabi Martinelli. He takes that shit personally pic.twitter.com/7N9s5Kljwz — Gooner Chris (@ArsenalN7) January 20, 2024

Οι Λονδρέζοι επέστρεψαν στα τρίποντα μετά από ένα μήνα (17/12, Αρσεναλ – Μπράιτον 2-0) και έπιασαν την Μάντσεστερ Σίτι στη δεύτερη θέση και μείωσαν στους δύο τη διαφορά από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, που έχουν όμως από ένα παιχνίδι λιγότερο. Παρά το ντεφορμάρισμα που πέρασε τον προηγούμενο μήνα, η Άρσεναλ παραμένει στο κόλπο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος και θα τα δώσει όλα μέχρι τέλους για τον τίτλο.

«Χρυσές» αλλαγές

Στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας ο Μαρτινέλι μπήκε ως αλλαγή στο 69’ αντί του Τροσάρ και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης σκόραρε δύο γκολ. Μια ακόμα φορά στη φετινή σεζόν που αλλαγή του Μικέλ Αρτέτα σκοράρει ή δίνει ασίστ, με την Άρσεναλ να έχει πάρει σημαντικές βοήθειες από παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο: 10 γκολ και 6 ασίστ έχουν μέχρι τώρα στη φετινή Premier League οι αλλαγές του Ισπανού. Περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα, με τον Αρτέτα να επιβραβεύεται για τις επιλογές του.

16 – Arsenal have had 16 goal involvements from substitutes in the Premier League this season (10 goals, 6 assists), more than any other side. Options. pic.twitter.com/0QmyRmwQ75 — OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2024

Κόρνερ και κεφαλιές

Παράλληλα, η Άρσεναλ έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από κόρνερ στη φετινή Premier League, αλλά και τα περισσότερα με κεφαλιά από κάθε άλλη ομάδα του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, εννιά φορές έχουν σκοράρει οι Λονδρέζοι από κόρνερ και 10 με κεφαλιά.

9 & 10 – Arsenal have scored more goals from corners than any other team in the Premier League this season (9), while their 10 headed goals are also the most of any side. Choreographed. pic.twitter.com/MzmR6SYirj — OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2024

Από το 1998

Οι Κανονιέρηδες με το 5-0 επί της Κρίσταλ Πάλας έγραψαν ιστορία, καθώς το +5 είναι η μεγαλύτερη διαφορά νίκης τους σε λονδρέζικο ντέρμπι από το μακρινό 1998 και το αντίστοιχο 5-0 επί της Γουίμπλεντον.