Σουδάν: Οι μάχες εξαπλώθηκαν στη Μερόη που είναι μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς – Ανησυχεί η UNESCO

Η UNESCO τόνισε χθες Παρασκευή πως είναι «βαθιά ανήσυχη» εξαιτίας του ότι οι μάχες στο Σουδάν εξαπλώθηκαν στη νήσο της Μερόης (φωτογραφία, επάνω, από την UNESCO) , στην οποία βρίσκονται τρεις αρχαιολογικοί χώροι που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας, καλώντας τα αντιμαχόμενα μέρη να μην τους «βάλουν στο στόχαστρο», ούτε να τους «χρησιμοποιήσουν για στρατιωτικούς σκοπούς».

Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, με έδρα το Παρίσι, απαίτησε στην ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα χθες «όλα» τα εμπλεκόμενα μέρη να «τηρήσουν πλήρως το διεθνές δίκαιο», το οποίο ορίζει πως τέτοιοι χώροι «δεν πρέπει να στοχοποιούνται, ούτε να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς».

#UNESCO is deeply concerned about recent reports of military activities on the island of Meroe, in #Sudan , whose archaeological sites are inscribed on the #WorldHeritage List. We call on parties not to target or use these sites for military purposes.

Λαμβανομένου υπόψη του «υψηλού κινδύνου» να διαπραχθούν «λεηλασίες», η Ουνέσκο κάλεσε ταυτόχρονα να «επαγρυπνούν» σε διεθνές επίπεδο «οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, παράγοντες της αγοράς τέχνης και όλοι οι επαγγελματίες του πολιτισμού», ώστε αντίστοιχα να εμποδίσουν και να μη συμμετάσχουν στη διακίνηση αρχαιοτήτων που πιθανόν εκλάπησαν από τη Μερόη.

Την Τρίτη, η ΜΚΟ Regional Network for Cultural Rights («Περιφερειακό Δίκτυο για τα Πολιτιστικά Δικαιώματα») καταδίκασε την «επιδρομή των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)», των επίφοβων παραστρατιωτικών υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, σε πόλεμο με τις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν από τη 15η Απριλίου, «στους αρχαιολογικούς χώρους Νάγκα και Μουσαουαράτ ες Σούφρα».

Αυτή η «δεύτερη επιδρομή» έγινε την Κυριακή, σημείωσε η ΜΚΟ, καθώς «μια πρώτη» έγινε «την 3η Δεκεμβρίου» σε χώρους λατρείας στην πολιτεία του Νείλου (βόρεια).

Η ΜΚΟ επικαλέστηκε «αξιόπιστες πηγές, εικόνες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και εικονίζουν μάχες ανάμεσα στον στρατό και τις ΔΤΥ», προσθέτοντας ότι οι αρχαιολογικοί χώροι «πιθανόν εκτέθηκαν σε βανδαλισμούς, καταστροφές, λεηλασίες και κλοπές».

Οι αρχές της πολιτείας του Νείλου έκαναν επίσης λόγο για «επιδρομή» των ΔΤΥ, που «απωθήθηκαν από την πολεμική αεροπορία», προσθέτοντας ότι «η ηρεμία αποκαταστάθηκε». Δεν διευκρίνισαν όμως αν διαπιστώθηκαν φθορές σε αρχαιολογικούς χώρους.

Σύμφωνα με την UNESCO, οι αρχαιολογικοί χώροι της λεγόμενης νήσου της Μερόης, περιοχής που καλύπτεται εν μέρει από έρημο, ανάμεσα στον Νείλο και την Ατμπάρα, ήταν η έδρα του βασιλείου των Κους, που κατείχε τη σημερινή Αίγυπτο για σχεδόν έναν αιώνα και περικλείουν «πυραμίδες, ναούς, κτίρια κατοικιών και μεγάλες εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων».

Οι αρχαίοι πολιτισμοί του Σουδάν είχαν οικοδομήσει περισσότερες πυραμίδες από αυτές της Αιγύπτου, μολαταύτα παραμένουν συγκριτικά άγνωστοι και παραγνωρισμένοι.

The pyramids of Meroe in Sudan. Over 300 still remain intact, how amazing would this be to see in its full glory 3000 years ago? How would our buildings look like in 3000 years? Or even 100 years?

Join us now: Before Our Time 📜 pic.twitter.com/T6HE3aUaMW

— Dawn Evans (@evans_dawn41321) January 18, 2024