Βόρεια Κορέα: Δοκίμασε το υπό ανάπτυξη υποβρύχιο πυρηνικό οπλικό σύστημα Haeil-5-23

Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε δοκιμή «υποβρύχιου πυρηνικού οπλικού συστήματος» (φωτογραφίες, επάνω και κάτω, από το X) σε αντίποινα για τα κοινά ναυτικά γυμνάσια των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, μετέδωσε σήμερα Παρασκευή το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

North Korean State Media is claiming that the Country’s Military has conducted a Test of the “Haeil-5-23” Underwater-Nuclear Weapons System in the Sea of Japan, as a Response to a recent Trilateral-Naval Exercise between the United States, Japan, and South Korea which included… pic.twitter.com/itZjnu2aZR

